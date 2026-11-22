Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.

FCSB încheie etapa a 16-a pe locul 9, la egalitate cu CFR Cluj.

Cum arată cursa pentru play-off

Mai sunt 14 etape de disputat până la finalul sezonului regular, dar cursa pentru titlu pare aproape conturată. Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, Petrolul și Universitatea Cluj au șanse mari să încheie prima parte a campionatului în Top 6.

Nou-promovata Corvinul Hunedoara ocupă, cel puțin pentru moment, locul 6 și vine după trei victorii consecutive în campionat. Imediat sub linia play-off-ului se află Farul Constanța, CFR Cluj și FCSB. De la locul 10 în jos, însă, șansele echipelor de a mai prinde un loc în primele șase par tot mai mici, mai ales dacă ținem cont de jocul arătat până acum.

Sepsi OSK ar putea urca pe locul 10 și să treacă de pragul de 20 de puncte, dacă va câștiga luni seară duelul cu Rapid.

În sezonul precedent, în play-off s-au calificat: Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, Universitatea Cluj, FC Argeș și CFR Cluj. În stagiunea anterioară, FCSB a ratat în premieră accederea în play-off. Scenariul s-ar putea repeta și în acest sezon.

În etapa următoare va avea loc un duel esențial în cursa pentru play-off: Corvinul Hunedoara - Farul Constanța. Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău vine după două etape la rând fără succes. CFR Cluj și FCSB ar putea profita, ambele vor avea dueluri facile în runda următoare. Ardelenii vor da piept cu FC Voluntari, iar FCSB primește vizita ultimei clasate FK Csikszereda Miercurea Ciuc.

Clasament Liga 1

Primele două clasate, Universitatea Craiova și Dinamo, se vor duela în etapa viitoare pe "Oblemenco".