La finalul partidei, Risto Radunovic (34 de ani) a analizat jocul și a vorbit despre viitorul său alături de roș-albaștri, în contextul în care contractul său va expira la finalul anului. Muntenegreanul a transmis că se va decide după disputarea ultimelor meciuri ale echipei sale în 2026.

Reacția lui Risto Radunovic după FC Argeș - FCSB 0-0

„Asta este! În seara asta echipa mai bună a plecat cu un punct. Ne revenim pentru următoarea etapă și ne pregătim ca să câștigăm.

Cum a spus Mister, ne așteptam la un meci dur din partea Argeșului. Așa sunt meciurile mereu la ei aici. Am fost pregătiți pentru asta, zic eu. În prima repriză am construit mai bine și am făcut un joc mai bun decât în a doua repriză. Și în a doua parte am avut situații de a marca. Am avut nouă șuturi pe poartă din care trebuia să marcăm. Avem nevoie de mai multă inspirație în ultima treime.

Am avut situații de a marca, n-am primit gol și astea sunt lucruri pozitive. Nu e ok că nu câștigăm puncte. E a patra etapă în care nu am marcat și trebuie să fim mai inspirați în ultima treime.

Trebuie să rămânem pozitivi, să muncim mai mult pentru echipă și să fim încrezători. Fiecare echipă trece printr-o perioadă bună sau mai puțin bună. Eu sunt convins că echipa aceasta poate să câștige toate meciurile până la finalul anului.

Radunovic: „Sunt câteva meciuri și voi vedea atunci ce se întâmplă”

(n.r.- despre relația sa cu Bogdan Andone) Am lucrat cu Bogdan cu bine la Astra. Am rămas prieteni. Mereu mă bucur că îl văd.

(n.r.- despre viitorul său la FCSB) Până la pauză sunt câteva meciuri și după vom vedea în viitorul scurt ce decizie o să luăm și ce voi face. Voi vedea, nu vreau să vorbesc despre mine. Sunt câteva meciuri și voi vedea atunci ce se întâmplă. Nu e niciun semn de întrebare. Am rămas la o lună de contract și vom vedea ce va fi.

(n.r.- despre Mihai Stoica) Nu am ce să spun, nu comentez deciziile conducerii. Îi mulțumesc domnului Mihai Stoica pentru munca depusă”, a declarat Risto Radunovic, la flash-interviu.

Pentru FCSB a fost al treilea meci consecutiv fără victorie în campionat, după două înfrângeri.