Razboi intre Barcelona si Real! Presedintele catalanilor iese la ATAC: "Nu imi place sa repet, dar s-a vazut clar de la reluarea sezonului"

Real Madrid are patru puncte peste Barcelona in fruntea clasamentului din La Liga.

Zidane este aproape sa castige un nou titlu alaturi de Real, insa madrilenii au fost acuzati de mai multe ori in ultimele etape ca au fost ajutati de arbitraj.

Criticile au venit atat din presa spaniola, dar si din partea rivalilor de la Barcelona.

Presedintele Josep Maria Bartomeu spune ca s-a vazut clar arbitrajul in favoarea madrilenilor de la reluarea sezonului, iar VAR nu a schimbat nimic:

"Am vazut jocul de la Bilbao si, desi nu imi place sa o spun, am sa repet ca VAR-ul nu se foloseste asa cum trebuie. De cand sezonul s-a reluat dupa criza Covid-19, nu a fost aplicat in mod egal, asta s-a reflectat in rezultate si pare ca favorizeaza mereu aceeasi echipa", a spus Bartomeu pentru BBC.

Ultima faza controversata a avut loc in meciul Athletico Bilbao 0-1 Real Madrid.

Inclusiv Pique, fundasul Barcelonei, a avut o reactie ciudata in partida Villareal 1-4 Barcelona. Messi a avut un gol anulat de VAR, iar Pique a dat de inteles, printr-un gest, ca jocurile sunt facute in favoarea lui Real Madrid.