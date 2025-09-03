Mario Tudose, fundașul central de 20 de ani al celor de la FC Argeș, dorit insistent de campioana României, a decis să rămână sub comanda lui Bogdan Andone.



Mario Tudose a spus "NU", deși FCSB avea oferta pregătită



Cristian Tudose, tatăl jucătorului, a explicat pentru jurnaluldearges.ro că transferul nu este prioritar pentru fiul său.

„Mario nu pleacă de la FC Argeș. Am vorbit cu el și nu este momentul pentru un transfer. Vrem pași siguri și corecți. Oferta ne bucură, dar vom rămâne la FC Argeș. Nu trebuie să te lași impresionat de sumele vehiculate, ci să gândești pe termen lung, nu pe moment”, a spus tatăl lui Mario Tudose.



FCSB spera să-l aducă pe Tudose pentru a acoperi atât problemele din defensivă, cât și regula U21. Jucătorul este însă coproprietatea FC Argeș - Benfica, iar lusitanii trebuie să fie de acord cu orice mutare.



Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.

