Portarul a evoluat pentru FCU Craiova atât în Liga 2, cât și în Superliga României, iar apoi a fost împrumutat la UTA Arad pentru a prinde minute la nivelul primului eșalon, după retrogradarea clubului oltean.



Robert Popa, aproape de un transfer la Unirea Slobozia



La finalul sezonului 2024-2025, Popa s-a despărțit oficial de FCU Craiova și a devenit liber de contract, dar nu pentru mult timp. Unirea Slobozia este foarte aproape de a-l transfera pe fostul internațional de tineret, scrie digisport.ro.



Cele două părți s-au înțeles deja, astfel că, dacă nu apare o situație neprevăzută, Popa se va alătura echipei ialomițene pentru o perioadă de un sezon.



În trecut, Robert Popa nu a dus lipsă de oferte. A fost dorit de mai multe echipe importante din Superligă, printre care și Dinamo.



Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de 400.000 de euro portarului care a mai evoluat pentru CSM Râmnicu Vâlcea, FC Argeș sau Flacăra Horezu.



Unirea Slobozia, în această perioadă de mercato



Antrenor - Andrei Prepeliță (nou)



Veniri - Renato Espinosa Torres (Atletico Sullana / gratis), Said Ahmed Said (Sloboda Tuzla / gratis), Oleksandr Safronov (Zalaegerszeg / gratis), Eduard Florescu (Elimai Semey / gratis), Vlad Pop (FCU Craiova / gratis), Rafael Garutti (Voluntari / gratis), Valon Hamdiu (Schaffhausen / gratis), Ronaldo Deaconu (Nyiregyhaza / gratis), Ionuț Gurău (FCU Craiova / gratis), Radu Negru (FCU Craiova / gratis), Andrei Dragu (FCU Craiova / gratis), Patrick Dulcea (CFC Argeș / împrumutat), Raul Rotund (Dinamo / împrumutat)



Reveniri după împrumuturi - Dorin Radu, Ștefan Ciupercă, Raul Iancu, Viorel Gîrbăcea (Recolta Gheorghe Doja)



Plecări - Jakub Vojtus (FCV Farul / gratis), Ștefan Pacionel (Steaua / gratis), Dmytro Pospelov (UTA Arad / gratis), Stefan Krell (Petrolul / gratis), FIlip Ilie (Corvinul / gratis), Paolo Medina (Club Leon / gratis), Dmytro Yusov (Ulytau / gratis), Dorin Radu (Recolta Gh. Doja / gratis), Rassambek Akhmatov, Bachana Arabuli, Marius Lupu, Ștefan Georgescu, Denis Dragomir, Ariel Lopez (contracte încheiate), Ovidiu Perianu (FCSB / împrumut expirat), Filip Blazek (Rapid / împrumut expirat), Laurențiu Vlăsceanu (FCSB / împrumut expirat), Petru Neagu (Dinamo / împrumut expirat), Patrick Dulcea (CFC Argeș / împrumut expirat)

