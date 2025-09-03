Universitatea Craiova e lider autoritar, cu 20 de puncte, urmată de Rapid, cu 18 puncte, și Dinamo, cu 15 puncte.



Surprizele continuă cu FC Argeș pe 4, FC Botoșani pe 5, în timp ce Farul ocupă locul 6. În schimb, fostele candidate la titlu, CFR Cluj și FCSB, au doar 6 puncte și se află pe pozițiile 13 și 14.



Eugen Neagoe, dat pe spate de CSU Craiova: „Cea mai informatică echipă!”



Eugen Neagoe, fost antrenor la Universitatea Craiova, e convins că titlul nu mai poate scăpa echipei din Bănie, fiind impresionat de startul de sezon al oltenilor.



„În acest moment, Craiova este cea mai informatică echipă din Liga I. Este pe primul loc, clar, o diferență destul de mare, în special față de cele două echipe care, în fiecare an, s-au bătut la campionate”, a spus Neagoe la sptfm.ro.



Rămas liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău, Neagoe a mai pregătit în carieră echipe precum Dinamo, Sepsi și Astra Giurgiu, iar în străinătate a fost secundul lui Victor Pițurcă la naționala României și la Al-Ittihad, dar și antrenor principal în Cipru, la Aris Limassol și Nea Salamina.

