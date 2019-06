Rednic s-a intors in tara sa preia Dinamo, dar il ironizeaza pe Negoita: "Ce vinzi, domnule Negoita? Stadion n-ai, echipa n-ai! Palmares ai?!" VIDEO

Dinamo e de vanzare! Chiar si in rate! Rednic a fost contactat de Negoita. "Ce vinzi, domnule? Nu ai stadion, palmares si nici echipa", spune Rednic. Mutu vrea sa aduca investitori din India.

Ionut Negoita l-a dat afara pe Mircea Rednic si apoi l-a anuntat ca Dinamo e de vanzare.

"Dupa incidentele care au fost, acum vrea sa arunce pisica la mine in curte. Dar eu am foarte multi caini in curte si pisicile nu prea intra", spune Rednic.



3.000.000 euro pentru 51% din actiuni sau 3.800.000 euro pentru 67%, atat cere Negoita. "Ai uitat datoriile", raspunde Rednic.

"Mi-a dat termen de o saptamana, de parca preluam Barcelona! Ce vinzi, domnule Negoita? Stadion nu ai, echipa nu ai, ca n-ai investit de cand esti tu aici! Palmaresc ai?", a mai spus antrenorul.

Prunea spune ca Negoita i-a propus si lui s-o cumpere pe Dinamo.

"Parerea mea e ca Dinamo valoreaza mult mai mult! Este no. 1 in Romania", spune si Prunea.



Vestea ca Dinamo e de vanzare a ajuns si in India. Mutu cauta acolo investitori pentru Dinamo. "Nu cred ca Salman Khan e interesat", spune Goian. Ca si Mutu, Goian a jucat in India.



"Ar trebui sa fie un investitor puternic, serios, cu un proiect de viitor, nu sa investeasca 6 luni si dupa 6 luni sa si ia bagajele si sa plece", mai spune acesta.