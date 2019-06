ULTIMA ORA | Sumudica a facut primul transfer la Gaziantep: si-a luat un atacant cunoscut, dar cam batran :) Lovitura anuntata de turci

Marius Sumudica a facut primul transfer la Gaziantep. Inainte sa-i ia pe Alibec si Junior Morais, el a reusit sa convinga un fotbalist pe care l-a avut la Kayserispor.

Marius Sumudica, noul antrenor al lui Gaziantepspor, a primit primul transfer din partea sefilor. Fostul international turc Umut Bulut (36 de ani) va ajunge la Gaziantep liber de contract, anunta presa turca!

Umut Bulut a jucat de-a lungul carierei la Ankaragucu, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray si Kayserispor. El l-a avut antrenor pe Sumudica in sezonul 2017/18.

Bulut a adunat cifre impresionante in cariera sa. El a marcat 67 de goluri in 162 de meciuri pentru Trabzonspor, 5 goluri pentru Toulouse in 31 de meciuri disputate in Ligue 1, 32 de goluri in 114 meciuri pentru Galatasaray si 20 de goluri in 82 de aparitii pentru Kayserispor.

Umut Bulut a jucat de 38 de ori pentru nationala Turciei din 2007 incoace si a marcat 10 goluri.

Sumudica vrea sa transfere si din Romania

Pentru Sumudica, Umut Bulut e doar primul transfer. El vrea sa intareasca echipa nou-promovata in prima liga turca si si-a impus un obiectiv indraznet: clasarea in primele 10 formatii ale Turciei.

Sumudica ii vrea pe Denis Alibec (Astra) si Junior Morais (FCSB).