Oferta de ultima ora pentru Gabi Tamas, dupa ce israelienii au anuntat ca va fi dat afara de Hapoel Haifa! Echipa care ii intinde mana

Gabi Tamas s-ar putea desparti in urmatoarele zile de Hapoel Haifa. Presa din Israel a scis ca romanul l-a suparat pe patronul echipei.

Gabi Tamas (35 de ani) ar putea schimba echipa in Israel. Fundasul a avut probleme mari in ultima perioada si a petrecut mai multe nopti in detentie. Presa din aceasta tara scrie ca Hapoel Haifa se gandeste la despartirea de aparatorul roman, dupa ce acesta nu a acceptat o propunere contractuala facuta de patron.

Gabi Tamas are un contract in valoare de 200.000 euro pe sezon la Haifa, iar seful lui Hapoel, Yoav Katz, i-a facut o noua propunere. Tamas nu a acceptat si l-a suparat pe patron.

"In loc sa spuna "multumesc", pentru ca isi putea incheia cariera, el inca mai negociaza si pune conditii. Trebuie sa inteleaga ca a venit la Hapoel sa joace fotbal si sa fie idolul fanilor, nu sa bea. Mesajul meu a fost foarte clar, nu mai negociez altceva", a spus Yoav Katz in presa israeliana.

Gabi Tamas, oferta de la Hapoel Hadera



Daca isi va incheia aventura la Haifa, Tamas poate semna cu o alta echipa din Israel. Insa pe un salariu mult mai mic.

Hapoel Hadera i-a facut o oferta de 10.000 euro pe luna lui Gabi Tamas, anunta sport5.co.il