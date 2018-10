Rednic l-a sunat pe Niculescu dupa ce i-a luat locul la Dinamo! Ce i-a spus la telefon si replica lui "Claugol"

Mircea Rednic a fost prezentat oficial la Dinamo.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

"Am vazut meciul Romaniei la o terasa si m-a intrebat ospatarul daca e ok sa vina si MM Stoica langa mine. Am zis ca e ok, eu nu am nimic cu el, insa el a ramas la masa lui. Dar m-a suparat ca el a spus ca Gnohere are mai multe meciuri in Europa ca mine. Nu-i adevarat! Si am antrenat echipe bune", a spus Rednic.



Mircea Rednic a fost prezentat astazi in functia de antrenor al lui Dinamo. El a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si a spus chiar ca a discutat la telefon cu omul caruia i-a luat locul, Claudiu Niculescu.

Niculescu a fost inlaturat de la Dinamo dupa doar trei meciuri pe banca echipei.

"Nu mi-a reprosat nimic. Chiar i-am spus ca imi pare rau pentru el. Eu l-am propus la Dinamo inainte sa vina Miriuta. Imi pare rau pentru el, dar asta e viata de antrenor. Si eu am patit-o chiar de ziua mea. Cred ca domnii din conducere au anlizat, s-au gandit foarte bune, au avut si sansa ca eu eram liber de contract.



Daca ar fi asa, ar trebui sa-mi cer scuze si lui Niculescu, si managerului unei echipe din Belgia, care a venit in Romania si a plecat dezamagit. Iar nu am onoare. Am zis ca o sa ma duc acolo, dar nu m-am dus, pentru ca Dinamo e altceva. Cand apare posibilitatea sa vin la Dinamo, vin. Dinamo are nevoie de mine", a spus Rednic.