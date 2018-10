Motivul pentru care Rednic a dat atacul la MM Stoica! Ce a spus stelistul despre el si ce s-a intamplat cand au dat ochii ultima data

Mircea Rednic a fost prezentat oficial de Dinamo. La prima sa conferinta de presa, acesta a trimis cateva sageti si catre rivala FCSB. MM Stoica a fost tinta principala.

Rednic l-a atacat pe Mihai Stoica si l-a numit "Lutu 2". El a refuzat sa ii pronunte numele, spunandu-le jurnalistilor prezenti ca "stiu ei despre cine este vorba".

Razboiul dintre Rednic si Mihai Stoica a inceput dupa ce stelistul a lansat si el o sageata otravita catre antrenor. Se intampla in urma cu o luna si jumatate. Atunci, Mihai Stoica a spus ca "Gnohere are mai multe meciuri in cupele europene, cu FCSB, decat are Rednic in toata cariera".

"Gnohere are meciuri in cupele europene cate are Rednic in toata cariera lui. A marcat cu Lazio si in tur, si in retur. La anul va deveni probabil al doilea marcator in cupele europene pentru FCSB, dupa Lacatus. Deci a facut cate ceva. Rednic are multe merite. Poate vorbi, dar vorbesc si unii care n-au nicio treaba", spunea Mihai Stoica.

Rednic: "M-a suparat ca a spus asta"

Catre finalul conferintei de presa, Rednic a explicat si de ce este suparat pe Mihai Stoica, dar si ce s-a intamplat cand au dat ochii in acest weekend, la o terasa.

"Am vazut meciul Romaniei la o terasa si m-a intrebat ospatarul daca e ok sa vina si MM Stoica langa mine. Am zis ca e ok, eu nu am nimic cu el, insa el a ramas la masa lui. Dar m-a suparat ca el a spus ca Gnohere are mai multe meciuri in Europa ca mine. Nu-i adevarat! Si am antrenat echipe bune", a spus Rednic.