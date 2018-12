"Rednic a avut oferta sa plece de la Dinamo!" Ce spune Danciulescu despre situatia critica, in ziua in care s-a intors la Dinamo

Ionel Danciulescu s-a intors la Dinamo si va ocupa functia de director sportiv.

Danciulescu spune ca nu vrea sub nicio forma sa ia in calcul ideea ca Dinamo s-ar putea bate la retrogradare in acest sezon. Totusi, spune ca scenariu unui nou playout este plauzibil.

"In cel mai rau caz, daca nu reusim sa intrat in acest playoff, e dureros, e regretabil, dar nu avem decat sa pregatim sezonul urmator."

"La retrogradare nu m-am gandit niciodata, cu toate ca acum cateva etape Dinamo a fost pe loc retrogradabil. Depinde foate mult ce se va intampla in acest final de campionat. Daca nu acumulam puncte, va fi destul de greu", a spus Danciulescu la Telekomsport.

Noul director sportiv al lui Dinamo a aflat ca Mircea Rednic a avut oferte sa plece din Stefan cel Mare.

"Eu sunt convins ca nu va pleca. A avut oferta si nu a plecat, asa ca eu nu imi fac probleme de faptul ca ar pleca in iarna. Eu asa am convingerea, din ce am vorbit cu el, ca nu va pleca", a mai spus Danciulescu.