Sorin Cârțu, legendarul fotbalist și antrenor al Universității Craiova, a mărturisit recent că este îngrijorat de faptul că în lupta la titlu sunt implicate două echipe din Cluj, sugerând că ar putea apărea o înțelegere între cele două formații.

Reacția lui Iuliu Mureșan după ipoteza lansată de Sorin Cârțu

Iuliu Mureșan a reacționat după ipoteza vehiculată de Sorin Cârțu și a transmis că nu se pune problema ca CFR Cluj să ”fraternizeze” cu marea rivală din oraș.

Președintele ”feroviarilor” spune că o alianță este exclusă, mai ales în condițiile în care ambele echipe au șanse reale la titlu.

”Nu se pune problema, nu e corect acest lucru. Noi vrem să câștigăm toate meciurile și U Cluj vrea să câștige toate. Și nu cred că se pune problema de ajutor.

Dar nu din rea intenție, din pur și simplu din corectitudine, în spiritul competiției și că fiecare echipă vrea să câștige toate meciurile. Deci nu se pune problema. E exclus acest lucru. Fiecare echipă este puternică și amândouă echipele, și noi și U Cluj, putem câștiga campionatul. Ne dorim sigur acest lucru și noi și nu se pune problema de altceva”, a spus Iuliu Mureșan la Fanatik.

Ce a spus Sorin Cârțu despre o posibilă alianță CFR – U Cluj

”Nimeni nu ia în calcul cele două echipe din Cluj. Politicul sportive. Mult de tot o să se ajute. Eu știu treaba asta. De ce ziceam eu că e bine să vină FCSB pe locul 6, decât CFR Cluj sau U Cluj?

Pe mine mă îngrijorează că în primele 6, în disputa pe care o vom avea, că sunt două echipe din Cluj. Ele sunt meritoriu acolo, nu spun nimic.) Eu nu m-am exprimat în sensul ăsta (n.r. că cele două echipe din Cluj se vor ajuta). Pe mine mă îngrijorează că jucăm cu două echipe din Cluj”, a spus legenda oltenilor pentru sursa citată.