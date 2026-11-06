Vicecampioana CSM CSU Târgovişte a învins-o categoric pe Sportul Studenţesc, cu scorul de 99-45 (25-18, 31-9, 20-2, 23-16), joi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.
CSM CSU Târgoviște - Sportul Studențesc 99-45 în Liga Națională de baschet feminin
Gazdele au început cu 10-0 şi jocul a continuat într-o singură direcţie, diferenţa finală fiind de 54 de puncte.
Cameron Lynn Thomas a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor, cu 28 de puncte şi 3 recuperări, Nicoleta Alexandra Ghiţă s-a remarcat cu 19 p, 13 rec, 4 pase decisive, iar Lindsey Denise Pulliam a reuşit 15 p, 10 rec, 4 pd.
Anisia Puşcaşu s-a evidenţiat de la Sportul, cu 14 p, 4 rec.
Clasamentul din LNBF, cu CSM CSU Târgoviște noul lider
1. CSM CSU Târgovişte 11 puncte (6 jocuri)
2. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 10 (5)
3. FCC Baschet UAV Arad 9 (5)
4. CS Rapid Bucureşti 9 (50
5. Sportul Studenţesc Bucureşti 8 (6)
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Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni 4-1 în Liga 2
Chindia Târgovişte a urcat pe primul loc în Liga 2 de fotbal, după ce a învins-o pe SC Popeşti-Leordeni cu scorul de 4-1, joi seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 13-a.
Rareş Mihai (16, 64), Alexandru Băluţă (53) şi spaniolul Totti (58) au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru ilfoveni a punctat Adrian Căpraru (71).
Chindia a ratat un penalty, prin Georgian Honciu (21).