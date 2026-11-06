CLASAMENT E sărbătoare la Târgoviște! Locul 1 și la fotbal, și la baschet după două victorii la scor

E sărbătoare la Târgoviște! Locul 1 și la fotbal, și la baschet după două victorii la scor Liga 2
SPORT.RO
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Echipele din Târgoviște au devenit lideri după meciurile de joi.

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Chindia TargovisteCSM CSU TârgovişteRareş Mihaialexandru balutaCameron Thomastargoviste
Din articol

Vicecampioana CSM CSU Târgovişte a învins-o categoric pe Sportul Studenţesc, cu scorul de 99-45 (25-18, 31-9, 20-2, 23-16), joi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 6-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.

CSM CSU Târgoviște - Sportul Studențesc 99-45 în Liga Națională de baschet feminin

Gazdele au început cu 10-0 şi jocul a continuat într-o singură direcţie, diferenţa finală fiind de 54 de puncte.

Cameron Lynn Thomas a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor, cu 28 de puncte şi 3 recuperări, Nicoleta Alexandra Ghiţă s-a remarcat cu 19 p, 13 rec, 4 pase decisive, iar Lindsey Denise Pulliam a reuşit 15 p, 10 rec, 4 pd.

Anisia Puşcaşu s-a evidenţiat de la Sportul, cu 14 p, 4 rec.

Clasamentul din LNBF, cu CSM CSU Târgoviște noul lider

1. CSM CSU Târgovişte 11 puncte (6 jocuri)

2. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 10 (5)

3. FCC Baschet UAV Arad 9 (5)

4. CS Rapid Bucureşti 9 (50

5. Sportul Studenţesc Bucureşti 8 (6)

...

Chindia Târgoviște - SC Popești-Leordeni 4-1 în Liga 2

Chindia Târgovişte a urcat pe primul loc în Liga 2 de fotbal, după ce a învins-o pe SC Popeşti-Leordeni cu scorul de 4-1, joi seara, pe teren propriu, în primul meci din etapa a 13-a.

Rareş Mihai (16, 64), Alexandru Băluţă (53) şi spaniolul Totti (58) au marcat golurile gazdelor, în timp ce pentru ilfoveni a punctat Adrian Căpraru (71).

Chindia a ratat un penalty, prin Georgian Honciu (21).

Programul etapei a 12-a din Liga 2 și clasamentul, cu Chindia Târgoviște noul lider

Joi

Chindia Târgovişte - SC Popeşti-Leordeni 4-1

Sâmbătă

Unirea Slobozia - CSM Olimpia Satu Mare (Stadion 1 Mai - Slobozia, 11:00)

Metaloglobus - CSC Dumbrăviţa (Clinceni Arena, 11:00)

CS Afumaţi - FC Bacău (CNAF Buftea iarbă, 11:00)

CSC 1599 Şelimbăr - CSL Ştefăneşti (Stadion Municipal - Sibiu, 11:00)

Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureş (Stadion Concordia - Chiajna, 11:00)

Gloria Bistriţa - Cetatea Suceava (Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa, 11:00)

FC Bihor - CSM Slatina (Stadion ''Iuliu Bodola'' - Oradea, 12:30)

Luni

Politehnica Timişoara - CSM Reşiţa (Stadion Electrica - Timişoara, 14:30)

CS Dinamo Bucureşti - SCM Râmnicu Vâlcea (CNAF Buftea iarbă, 17:00)

Marţi

Metalul Buzău - Steaua Bucureşti (Stadion Gloria - Buzău, 19:30)

Clasament:

1. Chindia Târgovişte 30 puncte (13 jocuri)

2. Politehnica Timişoara 28 (12)

3. SC Popeşti-Leordeni 27 (13)

4. CSM Slatina 25 (12)

5. CSM Reşiţa 24 (12)

6. Cetatea Suceava 22 (12)

7. Concordia Chiajna 22 (12)

8. Metalul Buzău 21 (12)

... Agerpres

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