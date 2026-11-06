Alegerile pentru șefia FIFA se apropie! Sunt programate anul următor, pe 18 martie 2027, la Rabat (în Maroc), iar termenul pentru depunerea candidaturilor este 18 noiembrie. Gianni Infantino, aflat în funcție din 2016, a anunțat deja că va lupta pentru un nou mandat.

Gianni Infantino se află în mijlocul unor mari scandaluri în ultimele luni. Cel mai important s-a petrecut în vară, după ce au apărut informații că președintele FIFA plănuiește să vândă o parte din drepturile comerciale ale forului mondial, inclusiv cele pentru Cupa Mondială.

Arsene Wenger, posibil candidat la șefia FIFA

Beneficiară ar fi fost o societate apropiată de președintele SUA, Donald Trump, iar vocile contra lui Infantino sunt tot mai apăsate și se înmulțesc. În aceste condiții, conform presei din Marea Britanie, unul dintre adversarii lui Infantino la șefia forului mondial ar putea fi Arsene Wenger, o figură de mare prestigiu internațional datorită lungii sale cariere de antrenor și rolului său din ultimii ani în cadrul FIFA.

Acesta s-a distanțat de proiectul FIFA Forward Enterprise, propus de Infantino, deși ocupă funcția de director de dezvoltare al FIFA, semn că între cei doi există dezacorduri în privința politicilor sportive ale organizației.

Ideile revoluționare ale lui Arsene Wenger ar schimba pentru totdeauna fotbalul

Este cunoscut ca managerul care a revoluționat fotbalul englez la mijlocul anilor '90, construind un departament de scouting excepțional și aducând metode de antrenament și recuperare inovative.

Wenger are câteva idei revoluționare în privința fotbalului. Vorbește de mulți ani despre schimbările pe care el le consideră inovative, printre care eliminarea completă a limitei de schimbări de jucători sau repunerea mingii de la tușă cu piciorul.