Antrenorul nu a putut trece peste eșecul usturător din Suedia și a plecat de la echipă, chiar înainte de returul din Gruia. Oricum, șansele ardelenilor de a întoarce rezultatul stabilit în tur sunt, în acest moment, doar teoretice.



Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, s-a decis cu privire la următorul antrenor al echipei. Va merge din nou pe mâna italianului Andrea Mandorlini (65 de ani), plecat în urmă cu aproape doi ani din Gruia.



Pentru italian, acesta va fi al treilea ”mandat” la CFR Cluj, pe care a mai pregătit-o și în sezonul 2009-2010, când a câștigat campionatul și Cupa României. Cristi Bud, fost atacant în Gruia, nu vede cu ochi bun numirea antrenorului italian.



Cristi Bud, despre numirea lui Mandorlini la CFR Cluj



„Mandorlini mi-a stopat mult cariera. Avusesem în vara lui 2010 ofertă de la Anderlecht și nu m-au lăsat că au zis că au nevoie de mine în Champions League. Și Champions League s-a făcut. Prin golurile mele am avut o contribuție mare la câștigarea campionatului atunci.



Întotdeauna rezultatele vorbesc. Și la antrenori, și la jucători. La CFR Cluj trebuie să câștigi trofee. Ca să fii un antrenor bun, trebuie să câștigi trofee. CFR e una dintre cele mai bune echipe din țară și în fiecare an se bate la campionat. Dan Petrescu a câștigat cu CFR tot ce se putea câștiga. Are 5 campionate consecutive, cum să-l putem compara cu Mandorlini. Ce a câștigat Mandorlini la CFR ca să fie mai bun decât Petrescu? A fost în două mandate și a câștigat campionatul când eram și eu acolo. După aia a plecat de la CFR și a venit Cârțu.



Eu am prins generații diferite. În 2010 ce jucători erau și ce fotbaliști sunt acum la CFR Cluj. Dan Petrescu chiar reușit maximum. Nu vreau să jignesc fotbaliștii care sunt acum sau care au fost în anii precedenți, dar nu poți compara fotbalul din 2010 cu cel de după 2016. Uitați-vă doar ce echipă era la CFR în 2010 și ce fotbaliști erau în tot campionatul, apoi uitați-vă ce era în 2017.



Mandorlini e un antrenor bun, italian, căruia îi place să nu ia gol. Are stilul italian. Amintiți-vă în 2010 câte meciuri au fost de 1-0 sau 2-0. Două sau trei meciuri au fost mai spectaculoase, la Craiova când am câștigat cu 3-2, acasă cu Alba Iulia când am câștigat cu 3-2. În rest, cam 1-0. Ce-i cert e că nu se poate compara cu Dan Petrescu, cel care a câștigat tot ce era de câștigat la CFR Cluj. Vorbește CV-ul.



Înțeleg că a venit Mandorlini, dar vedeți că sunt liberi și Vasile Miriuță, și Toni Conceicao, care au ajutat CFR-ul”, a spus Bud, potrivit ProSport.



Umilință istorică pentru CFR Cluj!



Trupa pregătită de Dan Petrescu a încasat cele mai multe goluri din istoria sa, într-un meci disputat în cupele europene. Până acum, recordul era deținut de meciul AS Roma - CFR Cluj, scor 5-0, în 2020, în grupele Europa League.



Astfel, CFR Cluj a încasat pentru prima dată în istorie șapte goluri într-un meci european. Acel eșec de la Roma era până astăzi cel mai dur eșec suferit de ardeleni în cupele europene.

