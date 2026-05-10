Tehnicianul formației alb-roșii s-a arătat entuziasmat de rezultatul obținut duminică seara, în runda a opta a play-off-ului Superligii. Dinamo s-a impus pe teren propriu în fața piteștenilor, bifând un succes care consolidează poziția a patra în clasament, cu 37 de puncte. Bucureștenii au deschis scorul rapid prin lovitura de cap a lui George Pușcaș, însă oaspeții au restabilit egalitatea în repriza secundă prin Bettaieb. Cele trei puncte au fost asigurate abia în primul minut al prelungirilor, în urma unei acțiuni finalizate cu o deviere decisivă a lui Tudose în propria poartă, la șutul lui Boateng.

Spirit de echipă și o nemulțumire clară

La finalul confruntării, antrenorul „câinilor” a pus rezultatul pe seama atitudinii grupului, evidențiind dominarea din prima jumătate de oră. Totuși, croatul nu a ezitat să își exprime deschis dezamăgirea față de evoluția mijlocașului Cătălin Cîrjan, jucător pe care a decis să îl înlocuiască în minutul 61.

„Sunt foarte fericit, am luat puncte importante, meritam aceste puncte. Am fost foarte buni în primele 30 de minute, am avut o energie foarte bună. Am câștigat acest meci prin spiritul de echipă. Cîrjan nu a fost într-o formă bună, nu am fost mulțumit de jocul lui, dar a și avut câteva probleme la genunchi. În ultimele zile, el nu a fost 100%, iar asta contează foarte mult la antrenamente, în meciuri”, a spus Zeljko Kopic.

Potrivit datelor din clasament, în urma acestui eșec, FC Argeș rămâne pe ultima poziție a play-off-ului, cu un total de 30 de puncte.