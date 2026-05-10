GALERIE FOTO Nu s-a văzut la TV! Gestul superb făcut de George Pușcaș după meciul cu FC Argeș

Nu s-a văzut la TV! Gestul superb făcut de George Pușcaș după meciul cu FC Argeș Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

George Pușcaș a fost omul meciului în victoria lui Dinamo București cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a opta din play-off-ul SuperLigii.

TAGS:
George PuscasDinamo
Din articol

Atacantul de 30 de ani a reușit primul său gol de la transferul la Dinamo și a avut o contribuție decisivă și la reușita victoriei, semnată de Kennedy Boateng în prelungiri.

Pușcaș a deschis scorul încă din minutul 4, cu o lovitură de cap după centrarea excelentă a lui Danny Armstrong.

În minutul 90+1, internaționalul român a protejat perfect mingea în careu și i-a așezat balonul lui Boateng, care a șutat decisiv pentru 2-1.

Gestul superb făcut de George Pușcaș după meciul cu FC Argeș

A fost prima partidă în care George Pușcaș a fost integralist pentru Dinamo și totodată primul meci în care și-a trecut în cont atât un gol, cât și un assist.

  • Screenshot 2026 05 10 224739
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • Foto: Fanatik

La finalul confruntării de pe „Arcul de Triumf”, atmosfera a fost una de sărbătoare. Chiar dacă galeria nu a fost prezentă, jucătorii lui Dinamo au mers să salute suporterii rămași în tribune.

George Pușcaș s-a apropiat de zona oficială, unde mai mulți fani îi cereau tricoul. Atacantul a ales însă să îl ofere unei femei venite la stadion împreună cu copilul ei, în vârstă de nici un an.

Succesul o apropie pe Dinamo de obiectivul european. „Câinii” au acum cinci puncte avans față de Rapid, ocupanta locului cinci, cu două etape înainte de finalul play-off-ului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, 95% la barajul pentru Conference League! Cum arată play-off-ul după 2-1 cu FC Argeș
Dinamo, 95% la barajul pentru Conference League! Cum arată play-off-ul după 2-1 cu FC Argeș
George Pușcaș, ”omul meciului” cu gol și assist în Dinamo - FC Argeș!
George Pușcaș, ”omul meciului” cu gol și assist în Dinamo - FC Argeș!
Curățenie de vară! Plecări pe bandă rulantă de la un uriaș din Ligue 1
Curățenie de vară! Plecări pe bandă rulantă de la un uriaș din Ligue 1
ULTIMELE STIRI
Barcelona - Real Madrid 2-0, ACUM! Nervii sunt întinși la maximum pe Camp Nou
Barcelona - Real Madrid 2-0, ACUM! Nervii sunt întinși la maximum pe Camp Nou
Barcelona s-a umplut de bani din vânzarea de bilete pentru ”El Clasico”!
Barcelona s-a umplut de bani din vânzarea de bilete pentru ”El Clasico”!
Reacția lui George Pușcaș după ce a marcat primul său gol pentru Dinamo
Reacția lui George Pușcaș după ce a marcat primul său gol pentru Dinamo
Răzvan Marin, campion în Grecia! AEK a cucerit titlul după un meci dramatic cu Panathinaikos
Răzvan Marin, campion în Grecia! AEK a cucerit titlul după un meci dramatic cu Panathinaikos
Italienii au făcut anunțul! Când semnează Cristi Chivu noul contract
Italienii au făcut anunțul! Când semnează Cristi Chivu noul contract
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând



Recomandarile redactiei
Barcelona - Real Madrid 2-0, ACUM! Nervii sunt întinși la maximum pe Camp Nou
Barcelona - Real Madrid 2-0, ACUM! Nervii sunt întinși la maximum pe Camp Nou
Barcelona s-a umplut de bani din vânzarea de bilete pentru ”El Clasico”!
Barcelona s-a umplut de bani din vânzarea de bilete pentru ”El Clasico”!
Reacția lui George Pușcaș după ce a marcat primul său gol pentru Dinamo
Reacția lui George Pușcaș după ce a marcat primul său gol pentru Dinamo
Răzvan Marin, campion în Grecia! AEK a cucerit titlul după un meci dramatic cu Panathinaikos
Răzvan Marin, campion în Grecia! AEK a cucerit titlul după un meci dramatic cu Panathinaikos
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!