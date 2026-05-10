Atacantul de 30 de ani a reușit primul său gol de la transferul la Dinamo și a avut o contribuție decisivă și la reușita victoriei, semnată de Kennedy Boateng în prelungiri.

Pușcaș a deschis scorul încă din minutul 4, cu o lovitură de cap după centrarea excelentă a lui Danny Armstrong.

În minutul 90+1, internaționalul român a protejat perfect mingea în careu și i-a așezat balonul lui Boateng, care a șutat decisiv pentru 2-1.

Gestul superb făcut de George Pușcaș după meciul cu FC Argeș

A fost prima partidă în care George Pușcaș a fost integralist pentru Dinamo și totodată primul meci în care și-a trecut în cont atât un gol, cât și un assist.