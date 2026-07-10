Mijlocașul trecut pe la Farul și FCSB se antrenează în continuare cu CSA Steaua, însă contractul său cu ”Militarii” a expirat și nu are de gând să îl prelungească.

Dragoș Nedelcu nu va mai continua la CSA Steaua

”În momentul de față sunt sănătos, mă antrenez în continuare cu CSA, vreau să le mulțumesc pe această cale că m-au sprjinit și mă sprijină în continuare, chiar dacă s-a încheiat contractul cu ei. E o decizie de comun acord că este mai bine pentru ambele părți să ne despărțim, dar îi susțin în continuare, le doresc numai bine.

Contează pentru fiecare jucător (n.r. faptul că echipa nu are drept de promovare), la fiecare echipă sunt și lucruri pozitive, și lucruri mai puțin bune. Când am luat în calcul toate aceste lucruri, decizia cea mai bună a fost să nu mai continuăm. Nu a fost dorință nici din partea lor și, automat, nici eu nu pot să rămân”, a declarat Dragoș Nedelcu pentru PRO TV și Sport.ro.

150.000 de euro este cota de piață a lui Dragoș Nedelcu, potrivit Transfermarkt.

Nedelcu are în palmares două titluri de campion al României, cu Viitorul și cu Farul.

Nedelcu nu exclude să joace la Dinamo sau Rapid

Nedelcu își caută acum un nou angajament și nu exclude nicio variantă, ia în calcul inclusiv să semneze cu o rivală de-ale lui FCSB din Capitală, fie Dinamo, fie Rapid.

Fotbalistul a recunoscut că au avut loc deja unele discuții cu mai multe cluburi din România, însă deocamdată nu există o ofertă concretă. Nedelcu a ținut să menționeze faptul că este absolut sănătos, chiar dacă a trecut prin două operații la genunchi în cariera sa.

”Vreau să mă bucur de fotbal, nu pot să zic despre o echipă anume, vreau să mă bucur de fotbal, să demonstrez ceea ce pot, să arăt oamenilor că sunt un jucător bun și că pot să fac performanță în continuare la un nivel bun. Am avut ceva discuții, dar, deocamdată, nimic concret. Echipele își fac loturile, probabil că așteaptă. Au fost anumite întrebări legate de starea mea de sănătate. Vreau să clarific acest lucru. Sunt foarte sănătos, sunt pregătit de orice, nu am frică de nimic. Ultima problemă a fost acum doi ani de zile. Sunt jucători cu trei operații care evoluează la Mondial, asta deja în 2026 nu mai este o problemă, toți jucătorii au aceste lucruri pe cap.

Eu fiind un jucător profesionist nu exclud absolut nimic (n.r. să joace la Dinamo sau Rapid). Îmi doresc un proiect bun, unde oamenii să aibă încredere în mine, iar eu la rândul meu să le răsplătesc încrederea. Știu ce pot și știu că pot fi un fotbalist foarte bun. Sunt mândru de ceea ce am făcut în carieră până în acest moment. Foamea de succes nu piere niciodată. Dacă ar dispărea această dorință și această determinare, probabil aș renunța, dar până nu îmi dispare această foame, o să trag în continuare să arăt cât de bun sunt.

Cu siguranță, accidentările mi-au stopat foarte mult cariera, nu am avut parte de accidentări ușoare, dar cred că am învățat foarte mult și aceste accidentări te fac să devii un fotbalist mult mai bun și mental, și fizic”, a continuat Dragoș Nedelcu.

Dragoș Nedelcu: ”Îl respect foarte mult pe Gigi Becali!”

Întrebat despre perioada petrecută la FCSB, Nedelcu a avut doar cuvinte bune la adresa roș-albaștrilor, dar și la adresa lui Gigi Becali, despre care a spus că îi poartă un mare respect, mai ales că patronul de la FCSB l-a ajutat financiar în perioada în care a fost accidentat.

”FCSB a fost o echipă care m-a învățat foarte multe lucruri. Cred că acolo m-am maturizat cel mai mult, am cunoscut foarte mulți oameni profesioniști, jucători foarte buni. FCSB m-a ajutat foarte mult. Cu domnul Gigi Becali am avut o relație bună, când ne vedem, ne salutăm, îl respect foarte mult, m-a ajutat financiar în perioada în care am fost accidentat, merită respectul meu”, a mai spus Nedelcu.