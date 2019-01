Reactia Simonei Halep dupa ce a aflat ca va juca in primul tur la AO cu Kanepi

Simona Halep a povestit momentul in care a aflat cu cine va juca in primul tur la Australian Open 2019.

Liderul mondial din WTA va evolua la Melbourne in turul inaugural impotriva jucatoarei din Estonia, Kaia Kanepi, locul 70 WTA. Aceasta din urma a produs surpriza turneului US Open 2018 si a eliminat-o pe Halep chiar in primul tur.

Simona a povestit ca fostul ei antrenor, Darren Cahill, i-a dat vestea. "Chiar vreti sa stiti care a fost reactia mea? Darren mi-a trimis un mesaj deoarece a participat la tragerea la sorti. Eu eram la Nike, imi luam noii adidasi. Cand ma vazut mesajul am zis 'Ok, fie ce-o fi...' Am vrut sa ma bucur de momentul cu adidasii decat sa ma gandesc la meci. Asta este", a spus Simona intr-o conferinta de presa.

Partida dintre Simona Halep si Kaia Kanepi va avea loc marti, la o ora pe care organizatorii o vor desemna in curand.