Reacția șefului securității de la FCU după ce a fost surprins introducând pe stadion o geantă cu bâte la FCU - CSU: „Am crezut că e trepied”

Rizan a suntținut într-un interviu acordat pentru fanatik.ro că nu știa că în geanta respectivă erau bâte, ci a crezut că duce la stadion un „trepied de la camerele de filmat”.

„Era vorba de o singură geantă, pe care am luat-o de afară. Am pus-o acolo jos, dacă se vede în imagini. Eu nu știam ce-i în geanta respectivă, am crezut că e trepiedul cu camera de luat vederi. Am pus-o jos la recepție.

Eu, cu câteva zile înainte, am făcut cerere pentru camerele de luat vederi să le verifice sistemul. Eu nu puteam să fac așa ceva. Am făcut cerere pentru camere, mi s-a comunicat că sistemul de camere merge.

Eu, în speță, nu puteam să fac așa ceva. Eram un idiot să fac treaba asta. Nu știam ce este în geanta aia. Vă dați seama că refuzam, nu puteam să fac așa ceva. Sincer să fiu, am fost foarte aglomerat, eram în control cu pirotehnicul. Eram foarte grăbit. Nu știu dacă se vede pe imagini, dar aveam niște hârtii în mână pe care trebuia să le semnez cu cei de la pirotehnic.

O să fac și eu niște investigații și o să văd despre ce este vorba concret. Este o singură geantă, celelalte două genți erau cu dezinfectanți. Știam că este trepiedul cu camera de luat vederi, de asta am și pus-o acolo. Știind că merg camerele de luat vederi, nu puteam să fac lucrul ăsta. Aș fi tâmpit să fac treaba asta.

Mi s-a spus că acolo este trepiedul cu camera și am lăsat geanta jos la recepție. Nu am mers cu ea. Numai luați în calcul că știam că merg camerele. Eram un idiot să fac treaba asta, mai ales că sunt responsabil pentru siguranță”, a declarat Cărălin Rizan.

Rizan a mai susținut că nu a introdus intenționat acele bâte pe stadion, deoarece asta ar fi însemnat să se arunce singur în gura lupului. Șeful securității de la FCU spune că știa foarte bine că toate camerele de supraveghere erau funcționale, deoarecele chiar el ceruse remedierea lor după meciul FCU - FCSB.

„La meciul acela (n.r. FC U Craiova – FCSB), ne-a dispărut ceva din loje, că de asta au fost și lojele închise, din protocol. Atunci noi imediat am făcut cerere către primărie să remedieze problema cu stocarea camerelor.

Dacă voiam să facem ceva, puneam naiba pe altcineva să facă prostii din astea. Nu se leagă. Vă dați seama că eu știind că merg camerele… ce făceam, mă băgam singur în gura lupului? Din câte am înțeles, în geantă se afla și bonul de unde au fost cumpărate”, a mai spus Cătălin Rizan.