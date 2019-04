Reactia lui Montini dupa incidentul de aseara si ce spune despre un transfer in vara. Italianul e pe lista FCSB

Montini a marcat 10 goluri pentru Dinamo.

Adus in toamna de Mircea Rednic, dupa ce ramasese fara echipa, Mattia Montini s-a adaptat in fotbalul romanesc si se poate mandri cu cifre bune la Dinamo. In 17 meciuri de campionat, Montini a marcat de 10 ori.

Italianul a inscris si aseara, in victoria 2-1 de la Voluntari, si a fost protagonistul unui moment nemaivazut pe un teren de fotbal.

Imediat dupa gol, Montini s-a dus din inertie peste un panou publicitar si si a fost prins ca intr-o cursa de o bucata de fier desprinsa din panou.

"Sunt bine, n-am patit nimic, doar m-am speriat", a spus Montini dupa meci.

Il ataca FCSB in vara?



Datorita prestatiilor sale, Montini (27) a devenit un jucator interesant si pentru alte echipe din Liga I.

FCSB ar putea incepe negocierile pentru el in vara, mai ales exista posibilitatea ca Gnohere sa plece la finalul acestui sezon.

Montini mai are un an de contract cu Dinamo.

"E normal (n.r. sa se intereseze si alte echipe de el), dar eu vreau sa stau aici. Mai am un an de contract aici si ii sunt recunoscator clubului Dinamo, mi-a dat o sansa sa imi relansez cariera."

"Acum cel mai important este sa fiu concentrat la aceste ultime 7 jocuri, apoi mergem in vacanta si mai vedem", a mai spus Montini.