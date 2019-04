Imagini din lumea a 3-a, la Voluntari! Panoul publicitar facut la fierarul satului l-a prins in cursa pe Montini! Asta putea fi cea mai stupida accidentare din fotbal!

Mattia Montini a marcat al doilea gol al lui Dinamo, in victoria 2-1 de la Voluntari

Montini a marcat aseara al doilea gol al lui Dinamo si a fost protagonistul unei scene nemaivazute pe un teren de fotbal.

Dupa ce a inscris, Montini s-a dus din inertie peste panourile publicitare si a fost prins ca intr-o cursa de o bucata de fier desprinsa din panou.

Timp de cateva secunde, Montini a cerut disperat ajutorul colegilor, pentru ca nu se putea elibera singur de tija care ii strangea piciorul ca intr-o menghina.

Montini a fost ajutat de colegi si din fericire nu s-a ales cu o accidentare, insa consecintele puteau fi mult mai grave.

In mod normal, organizatorii trebuie sa se asigure ca in jurul terenului nu sunt materiale care le pot pune in pericol jucatorilor integritatea. Pe stadioanele civilizate, panourile publicitare sunt facute din materiale rezistente la astfel de socuri, atat de intalnite in timpul unui meci.