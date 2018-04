Reactia lui Gica Hagi dupa supergolul marcat de Ianis in victoria de la Iasi! Viitorul spera din nou la cupele europene

Viitorul lui Hagi a obtinut o noua victorie in Play Off si a revenit in cursa pentru cupele europene. Vodut si Ianis Hagi au marcat in victoria 2-0 de la Iasi.

Gica Hagi a vorbit la finalul partidei de la Iasi, in care Vodut si Ianis Hagi au marcat.

"Trebuia sa castigam, am venit sa castigam. Aveam nevoie de cele trei puncte si sunt fericit ca le-am luat in urma unui joc foarte bun, contra uneie echipe care joaca fotbal. Suntem singurii care i-am batut in acest an de trei ori. Si cu goluri multe marcate. Inseamna ca jucam un fotbal bun.



Avem o echipa frumoasa, talentată. Generatia noastra cea mai buna, '97, '98, '99. Chiar daca unul a plecat, altul a plecat si a revenit. Dar aratam bine. La un moment dat, aveam trei jucatori de '99 in teren", a declarat Gica Hagi pentru Telekom Sport.

"E normal ca Ianis sa arate bine. Creste fizic, tactic, dar si mental. Capata ritm la fiecare meci si poate sa creasca si mai mult. Nu am luat nicio decizie cu el sau cu mine. O sa vina vara si atunci veti vedea ce se va intampla", a spus Hagi si la Digi.