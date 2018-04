Le-a redeschis Nemec usa stelistilor? Slovacul a vorbit sincer dupa ce Dinamo a ratat Play Off-ul: "Asta e viata"

Adam Nemec isi incheie contractul cu Dinamo la finalul acestui sezon. El nu e prea fericit ca joaca in Play Out. "Asta e viata", spune slovacul.

Adam Nemec a vorbit inaintea meciului Dinamo - Concordia Chiajna. Atacantul slovac in varsta de 32 de ani a spus ca isi dorea sa joace in Play Off si a dat de inteles ca aventura sa la Dinamo se va incheia din vara.

In schimb, Nemec le-a redeschis usa celorlalte echipe din Liga I si spune ca e deschis la orice oferta, chiar daca e mai degraba tentat sa plece in alta tara.

"Este altfel decat in Play Off, dar asta este situatia. Suntem in Play Out si treubie sa tratam totul cu seriozitate. As fi preferat sa fim in Play Off, dar suntem aici si trebuie sa jucam cat putem de bine. Acest sezon nu este unul bun pentru noi, acest lucru m-a intristat, pentru ca a juca in Play Off este diferit de a juca in Play Out.

Ai meciuri bune, adversari buni si lupti pentru ceva, cum am facut noi in sezonul trecut, dar dupa cum am mai spus, as prefera sa joc in Play Off. Acest lucru nu este posibil si acesta este singurul regret pe care il am, ca nu am ajuns in Play Off. Campionatul este ok, ceea ce imi lipseste este sa fie mai multi suporteri la stadion. De exemplu, stadionul Dinamo nu este foarte frumos si inteleg de ce oamenii nu vin in numar foarte mare", a spus Nemec.

"Regret un singur lucru in intreaga cariera. Cand am mers in Olanda. In rest nu regret nimic. Raman aici deocamdata, nu sunt suparat. Asta e viata", a adaugat el.

Slovacul spune ca spera ca Dinamo sa incheie Play Out-ul cu cat mai multe victorii. Acesta e sigur ca meciul impotriva Chiajnei va fi unul foarte greu.

"Daca privesc in urma si vad meciul pe care l-am jucat acolo in urma cu doar cateva saptamani...am primit trei goluri acolo si nu a fost un meci usor. Toate meciurile sunt dificile. Vom incerca sa il castigam", a conchis el.