Reactia lui George Simion cand a fost intrebat despre banii maghiarilor investiti in fotbalul romanesc! "Lucrul asta ma ingrjoreaza!" Ce a spus liderul AUR

Presedintele AUR, George Simion, a facut o declaratie surprinzatore.

Omul politic i-a cerut Guvernului roman sa investeasca in sportivi care se afla in afara granitelor tarii, exact asa cum a facut Ungaria.

Incepand cu 2013, Guvernul maghiar a investit aproximativ 75 de milioane de euro in 10 proiecte din afara tarii, in zone in care se afla entinici maghiari din Romania, Croatia, Slovacia, Slovenia si Ucraina. O mare parte din bani sunt platiti prin federatia de la Budapesta si prin fundatia "Bethlen Gabor", La acest fundatie, numele lui Lorincz Meszaros este pretutindeni, el fiind fostul primar de la Felcsut, un apropiat al lui Viktor Orban si unul dintre cei mai bogati oameni din Ungaria.

Pe teritoriul tarii noastre, principalele echipe care beneficiaza de acest proiect sunt Sepsi Sf. Gheorghe si Csskszereda. echipa din al doilea esalon al fotbalului roman.

George Simion isi doreste ca Guvernul roman sa face un plan asemanator cu cel al maghiarilor.

"Urmaresc toate investitiile magiare din zona Ardealului, Unele ma ingrijoreaza. Este o lipsa de reactie din partea Romaniei. Ar trebui sa ne sustinem antreprenorii, sa avem capital romanesc. In loc sa avem banci romanesti care sa investeasca, ajungem sa vindem tot. Sa va spun ce ma deranjeaza.Am o problema cu sovinismul, cu politici iredentiste prin intermediul unor cluburi de fotbal.

Guvernul maghiar investeste in maghiarii de pretutindeni, nu doar la noi. Din punctul asta de vedere, ar trebui sa fie un exemplu pentru guvernul roman, care ar trebui sa investeasca in tinerii romani din Chisinau, Cernauti si sa se ingrijeasca de tinerii romani care se nasc in Europa de Vest. Sunt foarte multi copii talentati acolo", a spus George Simion pentru Gazeta Sporturilor.