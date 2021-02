EXCLUSIV | Reactia CATEGORICA a unui fost patron din Liga 1 despre transferul lui Man la Parma! "Stiti cum se intampla, e prost cine plateste! Sa nu creada ca asta e valoarea lui!"

Dennis Man a devenit cel scump transfer din istoria Ligii 1.

Fostul jucator de la FCSB a debutat deja pentru Parma in meciul de duminica seara, contra lui Napoli, scors 2-0. Dennis Man a fost introdus pe teren in minutul 79, in locul lui Brugman, dar nu reusit sa influenteze rezultatul final de pe tabela.

Romanul a iesit in evidenta in minutul 90+4, dupa ce a trimis o pasa spectaculoasa cu calcaiul catre Conti. Din pacate, centrarea expediata de fundasul lateral a fost slaba si nu a creat niciun pericol la poarta adeversa.

Parma a platit pentru semnatura lui Man 11 milioane de euro, iar Gigi Becali mai poate incasa alte 2 milioane daca anumite clauze din contract se vor indeplini. Fostul finantator de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, considera ca Man este un jucator valaros, dar ca suma platita pentru el a fost prea mare.

"As vrea sa ii felicit pe cei care au facut transferul pe acest pret mult peste ce poate oferi fotbalistul la ora actuala. Ma refer la PR, care este de copiat si de alte cluburi, iar Man trebuie sa demonstreze ca este un jucator de valoare. Dar, sa nu creada aceea este si valoarea lui. In viata stiti cum se intampla. Nu e fraier cel care cere, ci e prost cel care plateste. Au platit suma asta si el trebuie sa demonstreze.

Este un jucator valaros, dar Man trebuie sa confirme si la echipa nationala, si la echipa de club, in Italia, unde e destul de dur campionatul, iar jucatorilor din atac le trebuie forta si tehnica. Noi il comparam cu Mutu, dar el cand a plecat scotea cate 3 adversari din joc cu mingea la picior, verticaliza", a declarat Adrian Pormboiu pentru PRO X.