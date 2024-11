Gigi Becali a trecut de la fotbal la politică, cel puțin pentru 24 de ore. Complet dezinteresat de victoria echipei sale, 3-0 cu Unirea Slobozia, latifundiarul din Pipera a făcut turul emisiunilor TV într-o seară în care a „fiert“ subiectul alegerilor prezidențiale, turul I.

După ce a avut un derapaj la adresa Elenei Lasconi, despre care sport.ro a scris aici, finanțatorul roș-albaștrilor a trecut la Realitatea TV. Unde, încurajat de primele rezultate care rulau pe ecrane, cu George Simion (AUR) pe locul 3, a pronosticat chiar victoria acestuia. Nu doar în turul I, ci chiar după „finala“ din turul II! Acolo, Becali vedea o confruntare Simion (AUR) – Ciolacu (PSD). La ce s-a întâmplat însă, între timp, Simion e deja istorie, iar Ciolacu va fi depășit, în scurt timp, de Elena Lasconi (USR), urmând să rateze turul II, la rândul său.

„S-ar putea să fim pe primul loc (n.r. – cu George Simion). Ciolacu, locul 2, o să vedeţi. Ascultaţi ce vă spun eu. O să fie George Simion pe locul întâi şi Ciolacu pe locul doi. Am început să vină din teritoriu procesele verbale. Suntem în faţa lui Ciolacu. Cred că românii sunt oameni buni, dar le jignim inteligenţa, nu poţi să votezi o femeie care e văduvă, cu fată care s-a declarat LGBT-istă. Eu aşa am ştiut, că nu mai e măritată, să mă ierte dacă am greşit. Hai, Dumnezeu să ne ajute, peste două săptămâni avem preşedinte, George Simion“, a declarat Becali, duminică seară.