"Au salarii de Liga 1 la Steaua, credeti-ma! Salariile sunt chiar mai mari decat in Liga !" Dezvaluirile lui Neaga in RAZBOIUL pe Steaua

Rica Neaga sustine ca Steaua are conditii financiare excelente in raport cu celelalte echipe din Liga a 3-a.

Neaga o vede pe FCSB drept continuatoare a Stelei si face comparatie intre scandalul Steaua-FCSB si CSU-FCU Craiova: "Nici acum nu e FCSB, e Steaua. Echipa din prima liga, a lui Gigi, a fost continuatoare. Nu a fost ca la Craiova, sa se faca alta echipa. Cei care sunt acum cu Steaua, imi pare rau despre suporteri, cantau pentru Steaua in 2001, cand am venit eu", a declarat fostul international pentru Look Sport.

Fostul atacant crede ca Steaua se poate impune in cursa pentru promovare in fata echipei secunde a FCSB. Neaga dezvaluie ca salariile din Ghencea sunt de nivelul primei ligi din Romania, desi ros-albastrii joaca in Liga a 3-a: "Nu cred ca Gigi Becali poate sa-i opreasca pe cei de la Steaua. La modul cum a pornit Steaua, cred ca o putem vedea in Liga 1.



Din liga a 2-a sunt nevoiti sa gaseasca un sponsor. Eu zic ca au lot de primele locuri din Liga deja2. Au jucatori cu experienta, care au jucat in prima liga, au conditii. Sunt salarii de Liga 1 la Steaua! Eu spun ca sunt jucatori la Steaua care au salarii mai mari decat jucatori din Liga 1. Statul mereu are bani! Acum vedem cine o sa preia echipa din Liga a 2-a, ca trebuie sa preia echipa un partener privat".

Sursa foto: AS '47