BREAKING NEWS | Probleme pentru Mihai Rotaru! Suporterii clubului din Liga 1 vor sa treaca de partea FCU! " Echipa este intr-adevar PSD-ista, cu orientare si sustinere politica!"

Craiova este unul dintre orasele care traieste pentru fotbal din Romania, dar din pacate este impartit in doua tabere.

Peluza Sud 97, galeria Universitatii Craiova, este una dintre cele mai cunoscute formatiuni de suporteri din tara, iar aceasta sutine echipa patronata de Adrian Mititelu din Liga 2. De asemenea, exista si oameni care au ales sa sustina echipa lui Mihai Rotaru, echipa care a fost infiintata in 2013 si a primit loc direct in Liga 2 de la FRF.

Intre cele doua echipe din Craiova au avut loc si doua meciuri in urma cu aproape 8 ani, iar ambele s-au incheiat la egalitate. Chiar daca echipa din Liga 1 a obtinut Cupa Romaniei in 2018, iar sezonul trecut a terminat pe locul secund in clasament, dupa ce a fost invinsa in meciul decisiv de catre CFR, lucrul acesta nu a fost de ajuns pentru o parte dintre suporterii echipei patronate de Mihai Rotaru, care astazi au emis un comunicat de presa.

Organizatia Punct si de la capat sustine ca este gata sa ia legatura cu Peluza Sud 97, cea care sustine pe liderul din Liga 2.

"CSU=PSD / Gruparea Punct. si de la capat isi anunta desfiintarea.

Totul a inceput in 2013 atunci cand partidul PSD a preluat fraiele si conducerea orasului Craiova. Cu mandatul castigat de d-na primar in tricoul echipei noastre de suflet cu ajutorul voturilor obtinute prin sustinerea suporterilor STIINTEI si promisiunea ca ne va construi un stadion nou si ne va scoate echipa fanion din situatia critica si dezastruoasa in care se afla la acea vreme.

Datorita unor neintelegeri cu Adrian Mititelu, aceasta reuseste sa ne sparga ca si galeria in doua, sa destrame orasul, odata cu infiintarea unei noi echipe ce avea sa obtina totul si sa poarte numele de Universitatea Craiova.

Taberele au fost impartite iar noi am ales sa sustinem noul proiect, orbiti pe atunci de fostele mari glorii ce s-au alaturat proiectului primariei care s-au dovedit mai tarziu a fi cumparate, si din ura fata de "actionar" – principalul vinovat, ne-au facut sa plecam pe acelasi drum alaturi de factiunea Sezione Ultra` 2000, factiune din care unii dintre noi faceam parte pe atunci.

Fiind foarte putini si dovedindu-ne minoritari chiar in meciul direct dintre cele 2 echipe ale orasului, putem spune ca si noi am contribuit la obtinerea unei mici parti din identitatea CSU, cu un intreg oras impotriva noastra.

Punctul culminant a fost atunci cand la meciuri, atat acasa cat si in deplasari au inceput sa apara mutre noi, oameni platiti si adusi de la anumite intreprinderi si fabrici cu scopul de a acapara simpatizanti si a minti intreaga regiune ca CSU are multi suporteri.

Acestia erau adusi la deplasari cu autocare platite fie din banii clublui, fie pe bani publici de la primarie, serviti cu mese „festive” cei mai norocosi (Fabrica de Avioane) sau cei mai putini norocosi cu o apa plata si un sandwich (Compania de Apa Oltenia). Inclusiv brigazile ce se dau „ultra” aveau asigurate o parte din deplasari, bani de combustibil si pentru a realiza diferite mesaje si coregrafii. Unii dintre membrii Peluzei Aservite lucreaza chiar si acum in prezent in cadrul primariei bine asezati strategic si incearca sa de lectii de moralitate si ultrasie.

De sarbatori fac gesturi caritabile in numele partidului pentru a strange fonduri si simpatizanti si pozeaza in "eroi de sacrificiu", actiuni in care ne implicasem si noi dar ne-am dat seama la timp si ne-am retras.

Odata cu aflarea ultimelor „noutati” din cadrul clubului CSU Craiova am hotarat sa ne spargem ca si grup, deoarece unii dintre membrii nostrii au conceptii si mentalitati diferite. Va anuntam ca in ultima perioada am intrat mai in amanunt si am cercetat sub invelisurile acestui club si am aflat spre dezamagirea si dispeararea noastra ca CSU Craiova este asa cum se auzeau multe zvonuri, "echipa partidului".

Subnumita in foarte multe randuri ca fiind o "clona", cu o influenta politica de nedescris, echipa ce activeaza acum in Liga 1 reinfiintata peste noapte de Pavel Badea si introdusa direct la ordin de sistem in Liga a 2-a, a castigat tot ce detine "ilegal" prin tribunale – imn, culori, sigla, palmares, stadion, cu ajutorul PSD desigur, fiind renegata inclusiv de UEFA si restul forurilor fotbalistice.





In ultima perioada, anumiti oficiali din cadrul clubului ne-au explicat in birourile Malmo cum sta situatia in caz ca vrem sa ne dezvoltam mai mult ca si brigada, ce parcurs trebuie sa luam, moment in care ni s-au intins pe masa niste documente ce trebuiau a fi completate de noi ulterior pentru a deveni membrii de partid. Cum refuzul nostru nu a intarziat sa apara, am fost dati afara de gorilele ariciului venit recent din Maldive. Nu vrem sa dam nume tinta pentru a nu porni un conflict ce nu ne-ar face cinste. Ca nedreptate pentru noi, consideram ca aceasta nu este STIINTA noastra si nu merita sa poarte numele de Universitatea Craiova.

Avem informatii secrete, detalii cu lux de amanunte si detinem dovezi clare pe care nu dorim sa le facem publice deoarece vrem sa fim un pic transparenti si diplomati si nu dorim sa spalam rufele in public", a fost o parte din comunicat.

De asemenea, ei au mentionat ca pe viitor vor lua legatura cu reprezentantii Peluzei Sud 97.

"In concluzie, avem destule motive si exemple de dat in aceste lucruri ce ne pun pe ganduri pe unii dintre noi si ne fac sa credem ca aceasta echipa este intr-adevar PSD-ista si cu orientare si sustinere politica.

Am contestat vehement in tot acest timp toate persoanele pe care le-am considerat vinovate pentru impartirea suporterilor STIINTEI si destramarea orasului nostru: Adrian Mititelu, Mihai Rotaru, Pavel Badea, Lia Olguta Vasilescu, Victor Piturca, dar si anumiti lideri de galerie.

Grupul nostru a fost mereu independent, liber si apolitic. Cu o mentalitate diferita, si iesiti parca din tipare, nu ne-am asociat niciodata pe deplin cu ceilalti suporteri ai Clublui Sportiv, unde parca nu ne gaseam locul.

Pe viitor dorim sa luam legatura si sa iesim la tratative si cu reprezentantii Peluzei Sud 97′, peluza ce a ramas verticala, pentru a alege calea cea dreapta si a merge sa sustinem adevarata echipa.

Ne vom suspenda activitatea, nu ne vom mai prezenta la meciurile acestei clone, in cautarea echipei noastre simbol a Oltenilor, fie chiar si cea patronata de Adrian Mititelu", a fost comunicatul oltenilor.