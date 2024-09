George Simion, președintele partidului AUR și candidat pentru funcția de președinte al României, a anunțat că Gigi Becali va fi pe listele partidului său, dacă își va dori acest lucru.

Simion a explicat că nu face acest lucru pentru că Gigi Becali a ajutat partidul cu bani, ci pentru că latifundiarul din Pipera are potențial să convingă oamenii să voteze cu AUR.

Gigi Becali ar putea reveni în Parlament

"Nu cred că George Becali de acum 20 de ani este George Becali din 2024. A învăţat unele lucruri. Nu merge degeaba la mănăstiri, la biserici. (...) Dacă domnul Becali, ca şi mulţi alţi oameni de afaceri, se implică în AUR financiar - foarte bine, dar nu facem contra-cost.

Am primit diferite propuneri, sume exorbitante, cel puţin pentru mine: 200, 300, 500.000 de euro să fac deputaţi şi senatori. Şi am refuzat. (...) Eu nu vând locuri de parlamentar. Nu am făcut-o, nu am s-o fac, dintr-un considerent simplu: oamenii aceştia ne vor părăsi imediat ce vor intra în Parlament. (...)

Eu pe domnul Becali îl iau în primul rând că respectă zona identitară şi politică de unde suntem şi pentru că aduce voturi", a spus George Simion, la Digi24.

Gigi Becali a fost membru al Parlamentului European între iunie 2009 și decembrie 2012 și membru al Parlamentului României din decembrie 2012 până la condamnarea penală în mai 2013.