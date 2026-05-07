Echipa din Grant se află pe locul 5 în clasamentul play-off-ului cu 32 de puncte, fiind la două lungimi în spatele lui Dinamo. ”Câinii” ocupă ultima poziție prin care pot obține accederea în cupele europene, prin prisma barajului cu play-out-ul pentru Conference League.

Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”

Sunt mari șanse ca la finalul sezonului Costel Gâlcă să plece din Grant. Impresarul Ioan Becali a spus recent la Fanatik că Daniel Pancu și-a dat acordul și că va semna cu Rapid, formație pentru care a bifat 154 de apariții în toate competițiile în timpul carierei sale de fotbalist.

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu ”U” Cluj, Costel Gâlcă, actualul ”principal” din Giulești, a vorbit, printre altele, despre zvonurile conform cărora Pancu îi va lua locul la cârma clubului Rapid.

Gâlcă a sugerat că în clipa în care conducerea negociază cu alți antrenori, înseamnă că actualul e de vină pentru situația echipei

”E dreptul clubului de a negocia cu oricine, pentru mine nu are o importanță foarte mare. Atunci când cauți un antrenor nou, când negociezi cu un antrenor nou, e clar că antrenorul e de vină.

Care prietenie să se strice? Nu. Aici suntem profesioniști, avem rezultate bine, nu avem rezultate, iar bine.

Noi antrenorii știm că depindem de rezultate. La meciul acasă cu Cluj, acolo s-au rupt multe, s-au accidentat jucători și nu i-am mai putut recupera.

(n.r. Ce veți face din vară?) Hai să vorbim de meciuri și o să vedem din vară ce se va întâmpla, dacă clubul știe ce trebuie să facă, eu deocamdată nu. Eu, staff-ul și jucătorii suntem conectați, trebuie să avem un lot cât mai numeros, să avem opțiuni”, a spus Gâlcă.

Rapid mai are trei meciuri din play-off-ul Superligii României. Cu ”U” Cluj (sâmbătă, 9 mai, 21:00), cu FC Argeș (~16 mai) și cu Universitatea Craiova (~23 mai).

Costel Gâlcă a preluat-o pe Rapid în iunie 2025 și a bifat până acum 40 de partide la cârma giuleștenilor, unde a înregistrat și o medie de 1.6 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

