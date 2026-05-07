În meciul cu CFR Cluj din Giulești, în etapa #7, Talisson (23 de ani) a fost titular pentru a doua oară în play-off-ull Superligii României. Costel Gâlcă l-a scos însă de pe teren înainte de pauză, după ce a suferit o accidentare.

Olimpiu Moruțan a fost cel care l-a înlocuit pe brazilianul cotat la 500.000 de euro, adus de Rapid în fereastra de transferuri din iarnă

OUT de la Rapid înainte de finalul sezonului!

La trei zile de la eșecul cu CFR Cluj (1-2), Rapid a anunțat prin intermediul rețelelor social media că Talisson a suferit o leziune la genunchi și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Asta înseamnă că brazilianul nu va mai juca în actuala stagiune. Rămâne de văzut dacă Talisson își va reveni pentru startul următorului sezon.

”Accidentat în meciul cu CFR Cluj, Talisson a efectuat o serie de investigații în urma cărora s-a constatat că a suferit o leziune la genunchi.

Din păcate, brazilianul, care urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, nu va mai fi disponibil în acest sezon.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Tali!”, a scris Rapid.

Talisson a bifat șapte apariții în play-off la Rapid, patru în sezonul regulat și un meci în Cupa României, de când a fost transferat la sfârșitul lunii ianuarie de la RB Bragantino (Brazilia).

Ce urmează pentru Rapid

Pentru echipa pregătită de Costel Gâlcă urmează meciul cu ”U” Cluj de sâmbătă, 9 mai, de la ora 21:00, care va conta pentru etapa #8 din play-off. Meciul va avea loc pe ”Cluj-Arena” și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.