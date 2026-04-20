Rapid, dezamăgire la infinit. Caramavrov analizează prestațiile slabe ale echipei antrenate de Costel Gâlcă

Rapid a mai făcut un meci modest, cel puțin pe plan ofensiv. Când nu reușești să tragi măcar un șut pe spațiul porții adverse, nu poți avea mari așteptări pentru un rezultat pozitiv.

Am crezut de la primele etape ale acestui campionat că evoluțiile giuleștenilor se vor îmbunătăți ușor-ușor, dar am ajuns să vedem aceleași lacune de exprimare și în meciul cu numărul 35! Jocul giuleștenilor este inestetic și a devenit și ineficient în play-off, acolo unde oponentele sunt, cel puțin teoretic, mai puternice. Băieții lui Gâlcă au marcat un singur gol în ultimele patru etape, iar asta denotă o construcție ofensivă frântă și o lipsă de imaginație crasă. Rapid duce rar mingea în careul advers (doar 12 atingeri în această suprafață aseară, față de 21 Craiova – statistici Sofascore), unde ajung puțini jucători, combinațiile ofensive nu prea există, pasele în ultima treime sunt puține (49 din 83, față de 87 din 119 Craiova – statistici Flashscore).

Moruțan și Paraschiv, departe de așteptări

Considerați jucători care pot aduce plusuri mari în atac, Moruțan și Paraschiv par niște pioini de umplutură, neinspirați și ineficienți. Primul a reușit doar trei goluri și un assist în 14 apariții în tricoul vișiniu, dă impresia că nu-și găsește locul în nicio zonă a terenului, fiecare meci pare un chin, nu o plăcere, în timp ce al doilea, cu doar două goluri în 15 partide pentru Rapid, se chinuie în atac, probabil și nesusținut îndeajuns de mijlocași.

Oricât aș aprecia modestia și seriozitatea lui Gâlcă, mă gândesc că e și problema lui acest joc împiedicat al echipei. Ori nu reușește să exprime ce gândește, ori nu a găsit formulele potrivite, ori nu știe să-și motiveze jucătorii, cum a făcut-o Pancu, de exemplu, la CFR.

Prea mulți antrenori în patru ani

În afară de jucători și antrenor, eșecul e al tuturor din club. Al celor care au propus transferurile în ultimii doi ani, al celor care le-au aprobat, este eșecul lipsei de continuitate la nivelul băncii tehnice din 2022 încoace, pornind de la Mutu, care a lăsat Giuleștiul cu ochii în soare înainte de începerea unui nou sezon, la Bergodi, care construise o echipă cu o bună exprimare în teren, dar a fost dat afară, la Neil Lennon – o alegere extravagantă - și la Șumudică – o bombă cu ceas, iar acum la Gâlcă. Niciunul nu a fost ținut pe o perioadă de minim doi ani, după care să se facă o evaluare clară și corectă: cum a progresat echipa ca joc, ce rezultate s-au obținut, ce performanțe.

Deși Rapid a fost preluată de unul dintre cei mai potenți oameni de afaceri din România, Dan Șucu, iată că la fotbal se întâmplă lucrurile un pic diferit. Iar sus-numitul nu a găsit până acum combinația câștigătoare nici la nivel administrativ, nici la cel al băncii tehnice și nici al lotului de jucători.

La modul de exprimare actual al echipei, titlul e o iluzie, iar locul de cupe europene va fi foarte greu de obținut. Pentru Rapid trebuie să urmeze o reevaluare la finalul actualului sezon, un reset a ceea ce s-a întâmplat până acum și începerea unei noi etape de dezvoltare. Poate că Mister Șucu va avea mai mult noroc în alegerea oamenilor cu care va continua să lucreze. Dacă va continua...