E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Liverpool, transfer-record în fotbalul britanic. În ultimele ore de mercato, formația din Premier League a reușit cea mai spectaculoasă mutare a verii. Sport.ro îți spune cine e jucătorul în schimbul căruia Liverpool a plătit 130 de milioane de lire sterline.

*George Pușcaș, contract reziliat. Atacantul român a încheiat conturile cu Bodrum, formație cu care a retrogradat în liga a doua din Turcia, la capătul sezonului trecut. Sport.ro oferă prima reacție a lui Pușcaș, dar și următoarea sa destinație.

*Ianis Hagi, soluție disperată. Aflat pe tușă de trei luni, mijlocașul de 26 de ani își continuă aventura, în încercarea de a găsi o nouă echipă. Sport.ro dezvăluie numele celor două echipe, care au rămas în cursă pentru semnătura lui Ianis.

