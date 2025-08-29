Mazilu a sosit în București joi seară, iar vineri dimineață urmează să efectueze vizita medicală. Transferul la Dinamo, care ar trebui oficializat în zilele următoare, va fi unul definitiv.

Aflat la Brighton & Hove Albion din ianuarie 2024, Mazilu nu a avut experiența dorită în Anglia. Afectat de accidentări, fotbalistul crescut la Academia Hagi a decis să revină în România și să semneze cu Dinamo.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Adrian Mazilu a vorbit despre perioada complicată traversată în Anglia și despre dorința de a reveni la forma care l-a consacrat.



"Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.



A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.



Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.



Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt", a spus Adrian Mazilu, pentru PRO TV.

Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Mazilu de la Farul. Măcinat de accidentări, tânărul jucător nu a evoluat deloc la formația engleză, iar la Vitesse Arnhem, club la care a fost împrumutat pentru câteva luni, a prins doar 4 jocuri.



Cristian Cernodolea, agentul lui Adrian Mazilu, a oferit detalii despre transferul la Dinamo și a subliniat că "Mazilu nu a fost un eșec la Brighton".



"Adi vine după o perioadă de pauză. Ne bucurăm că este în București. Mai rămân de pus la punct câteva detalii până ca situația să fie un pic mai clară. Urmează vizita medicală, urmează anumite discuții între cluburi pentru ultimele detalii. Suntem încrezători ca va urma o nouă aventură în cariera lui.



Adi a avut oferte de împrumut, cel puțin patru sau cinci. Problema cu care ne-am confruntat a fost că în Premier League există o limită de 6 împrumuturi internaționale. Din păcate, n-am putut obține unul dintre aceste locuri.



Brighton nu a vrut să-l vândă. De aceea avem o structură complexă la acest transfer cu Dinamo și de aceea a fost dificil să obținem un transfer definitiv.



Sper să fie o întoarcere de bun augur. Adi are nevoie să joace. Mazilu, la Brighton, nu a fost un eșec. Nu este unul dintre jucătorii plecați pe ușa din dos. Pur și simplu a avut un ghinion teribil, a avut accidentări de lungă durată și nu a avut posibilitatea să se impună. Dinamo poate fi locul în care să-și relanseze cariera", a spus Cristian Cernodolea, pentru PRO TV.

