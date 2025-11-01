La finalul partidei de la Clinceni, decisă de Robert Moldoveanu, antrenorul Bogdan Andone și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, dar a avut un discurs special pentru marcatorul golului.



Tehnicianul piteștenilor a subliniat că echipa sa a câștigat luând meciul "la luptă", exact așa cum pregătise strategia.



"Vreau să-i felicit pe jucători pentru modul în care au abordat meciul, ca atitudine și determinare. Am discutat înaintea jocului că aceasta este singura modalitate de a putea câștiga: agresivitate, atitudine, dueluri", a punctat Andone.



Moldoveanu, lăudat de Andone



Eroul partidei, Robert Moldoveanu (26 de ani), a fost evidențiat de antrenor. Atacantul, aflat la a doua reușită consecutivă după golul cu Dinamo, primește laude pentru atitudinea sa, dar Andone a ținut să amintească și de trecutul dificil al vârfului.



"Robert Moldoveanu este la fel de important ca toți ceilalți jucători. Are o atitudine pozitivă și face atât faza ofensivă, cât și cea defensivă", a început antrenorul, adăugând: "Îl știm foarte bine din tinerețile lui, de la Dinamo, era un jucător foarte bun. Din păcate, l-au măcinat accidentările. Mă bucur foarte mult pentru el, este un băiat credincios, care a trecut prin multe. Dumnezeu l-a răsplătit și îl răsplătește jucând în continuare fotbal".



Pentru piteșteni urmează un test dificil, meciul cu Rapid: "O echipă extrem de puternică. Cu siguranță ne va aștepta un meci dificil, dar îl așteptăm cu încredere".

