Unirea Slobozia - FC Argeș, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duel între două dintre surprizele campionatului

Unirea Slobozia - FC Argeș, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro! Duel &icirc;ntre două dintre surprizele campionatului Superliga
Unirea Slobozia - FC Argeș va avea loc de la 17:30 și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Partida Unirea Slobozia - FC Argeș, din runda a 15-a de Superliga, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Unirea Slobozia - FC Argeș, de la 17:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Unirea Slobozia vine după înfrângerea clară cu Rapid din etapa trecută, scor 4-1, și se află pe locul opt în Superliga, cu 18 puncte adunate în cele 14 meciuri jucate.

De cealaltă parte, FC Argeș se află pe locul cinci în campionat, la șapte puncte de liderul FC Botoșani și vine după remiza din runda trecută, 1-1 cu Dinamo, dar și după victoria din Cupa României cu Metaloglobus, scor 3-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în Liga 2 și s-a încheiat cu succesul cu 1-0 al ialomițenilor.

Dani Coman rămâne cu picioarele pe pământ, chiar dacă FC Argeș merge neașteptat de bine în campionat

Dani Coman a vorbit despre remiza cu Dinamo și a fost întrebat despre declarația lui Robert Moldoveanu, care a spus că speră să câștige titlul cu FC Argeș la un moment dat.

Președintele piteștenilor a vorbit realist despre ceea ce își propune echipa piteșteană în acest sezon și a subliniat faptul că se pot schimba multe în zona de sus a clasamentului până la terminarea sezonului regulat.

„După aspectul jocului e un rezultat echitabil. Sunt jucători de calitate în ambele părţi şi sunt mulţumit de rezultat. Ai noştri să se odihnească, să se pregătească, că acest rezultat de egalitate cu Dinamo nu reprezintă nimic dacă nu câştigăm în următorul meci de campionat. 

(n.r. - Robert Moldoveanu a spus că se gândeşte la titlu cândva cu FC Argeş) E frumos să visezi, e frumos să-ţi propui obiective măreţe, dar trebuie s-o luăm pas cu pas şi sunt realist. Suntem o nou-promovată, suntem într-un moment bun, dar eu mă entuziasmez mai greu şi nu sunt euforic. Nu am realizat nimic momentan, doar o promovare. Suntem în Superliga pe un loc onorabil. E prea devreme să zicem că suntem bine, că suntem pe locul al cincilea, nu... 

Obiectivul e să facem performanţă la Piteşti. Eu am gândit acest proiect pe termen lung, nu doar pe acest sezon. Vreau să câştigăm în Cupa României cu Metaloglobus, să ne odihnim apoi să câştigăm la Clinceni cu Slobozia”, a spus conducătorul de la FC Argeş, după meciul de la Mioveni.

