Runda cu numărul 16 din Liga 2, prima pe noul an 2024, s-a încheiat în această săptămână.

Pe primele două poziții, cele care doar teoretic însă duc direct în Superligă, se află două echipe fără drept de promovare, CSC 1599 Șelimbăr (35 de puncte, antrenor Claudiu Niculescu) și Corvinul Hunedoara (34 p, antrenor Florin Maxim), ultima la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia de pe locul 3 (antrenor Adrian Mihalcea).

Top 5 golgheteri din Liga 2 după 16 etape

1. Bogdan Chipirliu (CSA Steaua București) - 12 goluri (4 din penalty)

2. Adrian Bălan (Concordia Chiajna, ex-Dinamo, Rapid) - 9 (2)

3. Marian Drăghiceanu (CSM Reșița, ex-Rapid) - 7 (1)

4. Robert Moldoveanu (Chindia Târgoviște, ex-Dinamo) - 7 (2)

5. Dragoș Huiban (Metaloglobus București) - 7 (3)

Steaua i-a stabilit un preț uriaș lui Bogdan Chipirliu

Atacantul Bogdan Chipirliu a impresionat în ultimele sezoane la Steaua prin numărul de goluri marcate.

Daniel Oprița, antrenorul Stelei, spune că fotbalistul are contract până în vara anului 2025 și poate pleca doar dacă se achită clauza de reziliere în valoare de 500.000 de euro, o sumă foarte mare pentru nivelul ligii secunde.

"Chipirliu mai are contract un an și jumătate. Are o clauză de 500.000 de euro. Orice echipă care vrea să îl ia trebuie să plătească această clauză. Chipirliu are contract și va rămâne până la finalul contractului la Steaua. Ăsta e contractul și trebuie să îl respecte.

Nu e în ultimele șase luni, i s-a oferit chiar și o prelungire, pe lângă acel un an și jumătate. Nu este în ultimele șase luni. Discuțiile astea că poate să plece... nu poate să plece atât timp cât are contract. Are o clauză care se poate plăti. Cine vrea să-l ia, că e Buzău sau altă echipă, trebuie să plătească această clauză. Eu, cât sunt antrenor, nu o să renunț la el", a spus Daniel Oprița pentru PRO TV și Sport.ro.

Clasamentul din Liga 2