FABULOS | S-a apucat de scris! Un jucator de la Astra si-a scris o carte autobiografica in plina pandemie si a scos-o deja la vanzare

Un fotbalist din Liga 1 a scris o carte autobiografica.

Fotbalistul celor de la Astra, Takayuki Seto, a scris o carte autobiografica in plina pandemie de coronavirus. Cat a stat izolat la Bucuresti, Seto si-a scris cartea autobiografica pe care deja a scos-o la vanzare. Are 70 de pagini si costa aproximativ 8 euro, insa nu este disponibila si in limba romana. Jucatorul a oferit si o declaratie in care a explicat subiectele pe care le-a abordat in cartea sa.

"Despre viata mea de fotbal, decand am inceput cariera si pana acum. Acolo scrie unde am inceput, in ce an am venit in Romania si cand am promovat, cum am castigat titlul, cum castigat Cupa si am jucat in cupele europene", a declarat Takayuki Seto, la Telekomsport.