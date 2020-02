"Cam suspect golul!" Reactia lui Bogdan Andone dupa ce A TURBAT pe banca! Ce spune antrenorul despre sansele la play-off ale Astrei!

Astra a remizat pe terenul celor de la Hermannstadt si a ratat astfel sansa de a se califica matematic in play-off. Dupa ce a fost extrem de nervos in timpul meciului, Bogdan Andone a declarat dupa meci ca e convins ca echipa sa va reusi sa obtina un rezultat pozitiv etapa viitoare.

"Vreau sa felicit echipa pentrua atitudine, pentru joc si sunt convins ca saptamana viitoare ne vom califica in play-off. Se intampla si greseli, stiam ce ne asteapta, multe mingi aruncate spre careul nostru. Nu am reusit sa inchidem jocul si am primit un gol dintr-o pozitie suspecta de offside. Ne pregatim sa castigam meciul urmator. Am avut problemele la fazele fixe, pentru ca Sibiul are oameni de talie mare si nu am gestionat bine aceste momente. Echipa mea a dat dovada de barbatie, din pacate nu am reusit sa castigam. Este un lucru foarte bun pentru noi venirea lui Ionita, are tehnica, aduce un plus in ofensiva", a spus Andone pentru Digisport.

