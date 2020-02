FC HERMANNSTADT - ASTRA GIURGIU 20:00 | Cu o victorie in aceasta seara Astra isi asigura prezenta in play-off! Hermannstadt se pregateste de play-out! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Hermannstadt - Astra, de la ora 20:00, pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro

Echipa antrenata de Bogdan Andone, Astra Giurgiu, se deplaseaza pe terenul celor de la Hermannstadt pentru a cauta victoria care ii poate asigura prezenta in play-off. Budescu lipseste in continuare de la giurgiuveni, insa Alibec si colegii sai vor da totul pentru a obtine victoria care sa ii faca sa stea linistiti in ultima etapa.

De partea celalata, Hermannstadt, se pregateste pentru meciurile din play-out, echipa antrenata de Vasile Miriuta ocupand locul 10 in clasamentul Ligii 1. Etapa trecuta, sibienii au pierdut in deplasare la FC Botosani, dar in aceasta seara vor incerca sa obtina o victorie care le pot aduce in cont 3 puncte pretioase.



Echipele probabile:

FC Hermannstadt: Cristiano - Tiago, Viera, Luchin, Oprut - Rimane, Dalbea, Petrescu, Busu - Sintean, Debeljuh

Astra: Lazar - Graovac, Tamas, Dima, Radunovic - Simion, Crepulija, Gheorghe, Enache - Fatai, Alibec

Tweet Liga 1 Astra Giurgiu Hermannstadt Citeste si: Adi Mutu vine la Ora Exacta in Sport! Marti, 10:45, in direct la PRO X si pe Facebook Sport.ro!