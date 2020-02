"Ma simt foarte bine aici!" Ce a declarat Alex Ionita la primul meci dupa revenirea la Astra! Ce a spus atacantul dupa ce echipa sa a ratat matematic sansa de a se califica in play-off

Astra Giurgiu a remizat pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-2. Sibienii au deschis scorul prin Debeljuh, insa trupa lui Bogdan Andone a intors scorul prin Valentin Gheorghe, care a reusit o dubla. Cu 5 minute inainte de final, Alex Balan a inscris cu un sut din careu si a restabilit egalitatea, iar meciul s-a terminat la egaliate. La finalul partidei, fotbalistul celor de la Astra, Alex Ionita, a vorbit despre meci si despre prima sa partida dupa revenirea in tricoul Astrei.

"Da, din pacate nu am reusit sa castigam, chiar daca mai erau cateva minute. Ne-am revenit dupa ce au marcat ei, ne bucuram ca am intors rezultatul, dar din pacate nu am reusit sa mentinem avantajul in favoarea noastra pana la final. Am facut un joc bun zic eu. Ma simt foarte bine, le multumesc celor de aici ca au incredere in mine, il cunosc pe domnul Andone, ma cunoaste foarte bine, a fost secundul lui Sumudica. Eu voi da totul pentru a juca, pentru echipa si sper sa ne calificam in play-off pentru ca meritam", a declarat Alex Ionita la finalul partidei, la digi.

