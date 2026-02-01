FCSB, fără Târnovanu și Ngezana! Cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda

Așa cum a anunțat Gigi Becali în această săptămână, FCSB schimbă portarul, iar în locul lui Ștefan Târnovanu apare tânărul Matei Popa (18 ani), aflat la primul meci din carieră la nivel de seniori.



FCSB și-a dorit astfel ca regula U21 să fie acoperită de portar, iar toți jucătorii de câmp să fie seniori.



În centrul defensivei apar Andre Duarte și Daniel Graovac, în timp ce Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa sunt pe bancă. Florin Tănase a revenit direct în primul 11 după probleme musculare din ultima perioadă.



FCSB, primul 11: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Tănase - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve : Târnovanu, Zima - Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa

: Târnovanu, Zima - Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, Popa Antrenor: Elias Charalambous

FCSB, obligată să învingă

După victoria cu Rapid, din Giulești (2-0), U Cluj a urcat pe locul 5, cu 39 de puncte, 8 peste FCSB, care are de jucat duminică seară cu FK Csikszereda.



Pe locul 6 se află acum FC Botoșani, cu 38 de puncte, care luni va înfrunta o altă candidată la play-off, Oțelul Galați, locul 8, cu 36 de puncte.



FCSB este obligată să învingă FK Csikszereda în partida de duminică seară pentru a încheia etapa cu "doar" 6 puncte în spatele locului 6.



După partida cu Miercurea Ciuc, FCSB va mai avea de disputat alte șase partide în sezonul regulat, după cum urmează:



FC Botoșani (acasă)

Oțelul Galați (deplasare)

Universitatea Craiova (deplasare)

Metaloglobus (acasă)

UTA Arad (deplasare)

U Cluj (acasă)



Deși rezultatele contracandidatelor la play-off nu i-au fost favorabile în această rundă, FCSB are avantajul de a fi la mâna ei, având în vedere că până la finalul sezonului regulat va înfrunta FC Botoșani, Oțelul, UTA Arad sau U Cluj, formațiile aflate acum în intervalul 5-8.

