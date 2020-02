"FCSB nu se bate la titlu, Craiova, CFR si Astra sunt mult peste ei!" A inceput razboiul declaratiilor inainte de derby! Florin Prunea, sterge pe jos cu cei de la FCSB! Ce a spus

Florin Prunea ii inteapta pe cei de la FCSB inainte de meci.

Dinamo o va intalni pe FCSB duminica, 16 februarie, de la ora 20:00 in episodul cu numarul 176 din Derby de Romania. Presedintele celor de la Dinamo, Florin Prunea, a inceput deja razboiul declaratiilor si spune ca FCSB este o echipa normala care nu se va bate la castigarea campionatului.

"CFR, Craiova si Astra sunt mult peste FCSB, care mi se pare o echipa normala, care nu cred ca se va bate la titlu. In play-out toate echipele se vor bate la retrogradare, trebuie sa incepem bine sa scapam de emotii. Mai avem Cupa Romaniei, acolo speram sa reusim sa salvam sezonul. Dusan Uhrin trebuie sa isi continue munca, el a venit la Dinamo intr-un moment extrem de greu si a redresat situatia. Daca facem o analiza, cred ca eram in play-off daca s-ar lua in considerare rezultatele de cand a venit el", a spus Florin Prunea, la PRO X.