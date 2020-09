Reactia FURTUNOASA a lui Valeriu Iftime dupa arbitrajul din meciul cu Hermannstadt: "Innebunesc! Trebuie sa iau cu pumnul pastile ca sa nu o iau razna!"

FC Botosani a pierdut cu 1-2 in fata lui Hermannstadt, intr-un meci din etapa a cincea a Ligi 1.

Arbitrul Andrei Chivulete a acordat o lovitura de la 11 metri controversata pentru sibieni, iar Pires a marcat de la punctul cu var golul de 3 puncte pentru echipa lui Ruben Albes. Finatatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, a innebunit dupa finalul partidei si a contestat aspru arbitrajul. Patronul lui FC Botosani considera ca meciul a fost o "facatura" si a acuzat echipa Anamariei Prodan ca a avut meciul aranjat.

"E si hotie, si prostie. Arbitrul nu trebuia sa faca asta. E a treia oara cand Hermannstadt fura. Hermannstadt fura impotriva oricarei echipe. A furat-o pe Targoviste, pe cei dinainte si pe noi. Ultima faza a fost de o prostie incredibila. Ce sa facem noi, Botosani? Nu suntem nici noi cea mai buna echipa de fotbal, dar cand te fura in acest hal ce poti sa faci?

Ori e complet tampit si idiot, ori e facatura. Punct. Eu nu cred ca e o intamplare, e o facatura. Omul e chiar prost, ori au vrut sa o faca. Harut ramane cu sechele 20 de ani. Ce sa fac, sa ma retrag de aici? Imi e jena, imi e si rusine pentru acest campionat de fotbal. Ne scufundam in acest fotbal si Hermannstadt are o pecete foarte complicata de meciuri cumparate. E simplu, s-a schimbat patronul acolo. Nu are nicio legatura cu fotbalul.

Daca Chivulete mana la asa ceva, eu spun ca trebuie sa ne oprim cu fotbalul. Si asa e pandemie. Mai bine ne oprim. De ce sa ne uitam la asemenea mascarade? Mai bine ne oprim. Isi face fiecare treaba, ne apucam de altceva. Hai sa facem poezie, sa dam mancare la gaini, sa crestem fluturi, de ce sa facem fotbal ca sa ne prosteasca un asemenea individ?

Ii spun buna seara domnului Razvan Burleanu. Daca FRF face asemenea patronari, asemenea acoperiri si il lasa pe acesta mai departe cu cel din Grecia care il deleaga, nu mai pot sa cred nimic, lasati-l dracu de fotbal. Hai sa ne oprim! Ce putea sa primeasca el ca sa faca asa ceva? Ori ii blochezi privirea, ori ii muti mintea, ori ii dai ceva incat sa uite de tot. Cum sa dai lovitura de la 11 metri acolo? E prostia antrenorului ca il baga incontinuu pe Dugandzic. Daca vezi ca nu poate, ca e indragostit, ca poate sa aiba ceva, e clar ca e ineficient. E clar ca nu mai avem atacant de trei etape. Nu il mai pui frate, ca avem alt atacant. Are o problema, dar Croitoru nu il vede? E orb? Mai pune-l din cand in cand pe banca de rezerve, acolo e un loc de meditatie extraordinar. Innebunesc! Trebuie sa iau cu pumnul pastile. Pastile de calmare, ca sa nu o iau razna, innebunesti cand un arbitru iti da o lovitura care nu a fost in viata vietii ei" a declarat Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.