Valeriu Iftime a dezvaluit numele jucatorilor care i-ar putea pune probleme lui Tottenham intr-o potentiala infruntare: "Trebuie sa dam un gol"

Valeriu Iftime a vorbit despre posibila infruntare in preliminariile Europa League dintre FC Botosani si Tottenham.

Pentru a juca cu londonezii, echipa lui Marius Croitoru trebuie sa treaca de Skhendija in turul doi preliminar Europa League. Finantatorul echipei, Valeriu Iftime, are incredere in jucatorii lui si considera ca se vor descurca bine atat pe faza defensiva cat si cea ofensiva.

"Cred mult in Croitoru si in modul lui de a gandi acest meci. Pentru ca jucatorii sunt importanti fiecare pe pozitiile lor. Si nu o spun doar asa. Pur si simplu fiecare jucator are importanta lui si trebuie sa dam un gol, si trebuie sa nu primim.

Asa ca trebuie sa fim foarte buni in aparare, si aici vorbesc de aparatori. Daca da Dumnezeu sa dam un gol, atunci e si mai bine. Dar am jucatori de calitate, eu cred ca oricare jucator din atac, Dugandzic, Ashkovski, Babunski sau Pavlovsky se pot masura cu astfel de jucatori intr-o zi speciala.

Dupa care, pe partea de aparare, sunt convins ca poate fi un examen de maturitate pentru Chindris si Harut, pentru ceilalti, Marcel, Tiganasu sau Alin Seroni. E prea complicat de discutat ce si cum. E important sa gandim momentul acesta ca avem o oportunitate.

Mai intai trebuie sa avem puterea sa ajungem acolo, sa trecem de echipa din Macedonia. Nu e deloc un meci usor, e o echipa care a trecut din primul tur ca si noi. Si daca vom ajunge acolo, sunt sigur ca Dumnezeu ne va lumina pe toti sa avem o prestatie in asa fel incat sa reprezentam atat cat putem noi, cu cinste, fotbalul din Romania", a declarat Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.