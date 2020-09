EXCLUSIV! Propunerea HALUCINANTA a lui Valeriu Iftime dupa ce un sarpe a fost vazut pe teren! "Ne gandim sa ii aducem, sa stea ascunsi si sa te muste daca te intinzi pe teren!"

Valeriu Iftime a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport.

La partida dintre FC Botosani si Academica Clinceni, scor 0-0, un sarpe a fost surprins pe teren. Finantatorul moldovenilor a comentat acest subiect si a spus ca daca nu vor fi fani pe stadioane in curand vom avea pe teren lilieci si buftine.

De asemenea, el i-a criticat pe jucatorii de la Clinceni care au cerut fault la orice duel si a venit cu o propunere incredibila. Patronul lui FC Botosani sa gandeste sa aduca serpi pe teren, iar daca fotbalistii vor sta intinsi pe gazon dupa un posibil fault mai mult de doua secunde, vor fi muscati de serpi.

"Va dati seama ca este total neplacat sa vezi un sarpe pe un stadion de fotbal, dar poate fi pus la capitolul mega-vesti. Atunci cand vezi asemenea lighioane pe teren, mai trebuie sa apara lilieci si bufnite, astea vin la locurile parasite de obicei. Faptul ca nu mai sunt oameni pe stadion, linistea asta aduce asemenea animale pe teren. E un eveniment care nu iti da voie sa dormi linistit, dar eu zic ca nu e niciun pericol.

Ma gandeam ca daca vor exista asemenea frici, ca pot aparea din nou serpi pe teren, poate nu se mai tavalesc jucatorii la fiecare faza, nu mai trag de timp cat pot. Am avut duminica meci cu cei de la Clinceni, parca erau taiati cu coasa, sau muscati de sarpe, urlau pe iarba. E clar ca lucrurile nu sunt asa in lume, noi trebuie sa ne educam fotbalistii. Tragerea de timp nu e in favoarea nimanui, degeaba castigi 1 punct sau 3 puncte o data cu un antifotbal. Asa nu se face pentru ca pe viitor pierdem toti. Una peste alta s-ar putea sa ne gandim sa aducem serpi pe teren, sa stea ascunsi si daca te intinzi pe teren mai mult de doua secunde sa te muste", a declarat Valeriu Iftime pentru PRO X.