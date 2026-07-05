Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG

Pentru acest prim joc al verii, antrenorul Marius Baciu a fost nevoit să apeleze la soluții inedite. Cea mai surprinzătoare mutare este trecerea lui Andre Duarte pe poziția de mijlocaș la închidere. Lusitanul a ajuns la echipă la finalul anului 2025, transferat de la Ujpest, însă a evoluat exclusiv în centrul defensivei până în prezent. Rămâne de văzut în ce măsură va reuși să îndeplinească noile sarcini impuse de noul rol.

Staff-ul testează și alte variante: Ricardo Pădurariu a fost titularizat ca fundaș stânga, iar Dennis Politic a primit rolul de extremă stânga.

Echipa de start a FCSB-ului: Târnovanu - Labonne (C), Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Tănase, Cisotti - Oct. Popescu, Politic, Bîrligea.