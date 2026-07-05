Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG

Mutare tactică neașteptată la FCSB: Pe cine a reprofilat Marius Baciu în amicalul cu Union SG Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB dispută duminică primul meci de pregătire din Olanda, contra belgienilor de la Union SG. Din cauza lipsei de soluții, staff-ul tehnic a improvizat la mijlocul terenului.

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Pentru acest prim joc al verii, antrenorul Marius Baciu a fost nevoit să apeleze la soluții inedite. Cea mai surprinzătoare mutare este trecerea lui Andre Duarte pe poziția de mijlocaș la închidere. Lusitanul a ajuns la echipă la finalul anului 2025, transferat de la Ujpest, însă a evoluat exclusiv în centrul defensivei până în prezent. Rămâne de văzut în ce măsură va reuși să îndeplinească noile sarcini impuse de noul rol.

Staff-ul testează și alte variante: Ricardo Pădurariu a fost titularizat ca fundaș stânga, iar Dennis Politic a primit rolul de extremă stânga.

Echipa de start a FCSB-ului: Târnovanu - Labonne (C), Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Tănase, Cisotti - Oct. Popescu, Politic, Bîrligea.

  • Vlcsnap 2026 07 05 14h12m12s716
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Lot incomplet înaintea debutului oficial

Gigi Becali a transmis anterior că pregătește o campanie de transferuri spectaculoasă, promițând investiții de 5-6 milioane de euro. Până în acest moment, mutările dorite nu s-au concretizat.

În momentul de față, echipa are carențe pe trei posturi cheie: mijlocaș la închidere, coordonator de joc (număr 10) și atacant central. Oficialii clubului sunt presați de timp pentru a rezolva aceste absențe și pentru a integra eventualele achiziții.

Primul meci oficial din noul sezon va avea loc pe 17 iulie, de la ora 21:30, când FCSB va întâlni FC Argeș.

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