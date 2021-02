Reactia de ultima ora lui Jerry Gane dupa ce s-a spus ca suporterii au intrat peste el in vestiar! "Mai frumos ar fi sa ma sune cand afirma ceva!"

Dinamo a fost umilita in ultima etapa din campionat de Viitorul, scor 0-5.

Fostul jucator al 'cainilor', Ion Marin, a afirmat ca suporterii dinamovisti au intrat in vestiar pestru antrenor pentru a le da indicatii tactice jucatorilor. Jerry Gane sustine ca declaratiile sunt nefondate si ca mai bine Ion Marin l-ar fi sunat sa il intrebe inainte sa afirme acest lucru.

"Ma deranjeaza cand vad niste acuzatii nefondate, iar mai frumos ar fi sa ma sune cand afirma ceva sau cand arunca astfel de vorbe. Asta e singurul lucrul care m-a deranjat. Echipa trece prin momente dificile si accept orice critica. Niciodata nu au intrat suporterii, de cand am ramas la echipa, va spun sincer ca in afara de incurajari, inainte de meci, au mai venit la Saftica sa ne incurajeze.



La Saftica la baza, dar nu in vestiar. La baza, la distanta intre noi, deci nu s-a pus vreodata problema sa intre in vestiar la stadion. Niciodata nu au intrecut masura, tot timpul au o limita. Niciodata de cand sunt la echipa nu au venit in vestiar sau mai mult decat atat", a declarat Jerry Gane pentru Digisport.